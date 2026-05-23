El municipio y la UCSE firmaron un convenio para prácticas profesionales de estudiantes de Psicología

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Universidad Católica de Santiago del Estero firmaron un convenio que permitirá a estudiantes avanzados de la carrera de Psicología realizar prácticas profesionales supervisadas en distintas áreas educativas dependientes del municipio.

En este marco, la directora de Educación, Erica Rotnitzky, destacó la importancia del acuerdo alcanzado con la institución universitaria y señaló que “este trabajo comenzó hace tres años con muy buenos resultados para ambas partes”. Además, explicó que los alumnos del último año de la cátedra Psicología Social desarrollarán prácticas en territorio dentro de instituciones municipales donde asisten personas de diferentes grupos etarios, entre ellos niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

Rotnitzky detalló que los futuros profesionales tendrán un período de cinco meses para concretar las prácticas, instancia que culminará con la presentación de un trabajo final. “Estos estudiantes podrán intervenir en distintos espacios municipales y adquirir experiencia concreta en el abordaje social y comunitario”, remarcó.

Por su parte, la directora de la carrera de Psicología de la UCSE Jujuy, Gladis Apaza, informó que alrededor de 50 estudiantes de quinto año participarán de esta etapa formativa. “Todos están comenzando sus prácticas profesionales supervisadas, que forman parte de un proceso iniciado hace tres años y que contempla una primera etapa de diagnóstico y luego intervenciones puntuales”, explicó.

Asimismo, indicó que los practicantes se integrarán a diferentes dispositivos institucionales de acuerdo con las demandas existentes, con el objetivo de fortalecer su formación y prepararse para el futuro ejercicio profesional. El proceso concluirá con la elaboración de un informe final para la cátedra y una jornada de exposición de conclusiones prevista para el mes de noviembre.