Franco Colapinto largará 10° en el Gran Premio de Canadá

Luego de ser noveno en la Sprint, el argentino mostró un sólido rendimiento en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal para alcanzar la Q3.

Franco Colapinto ratificó su buen fin de semana en Montreal, luego de ser noveno en la carrera Sprint del primer turno con una magnífica actuación, el argentino se clasificó en el 10° lugar para la cita principal del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 que se celebrará este domingo.

El hombre de Alpine alcanzó la Q3 por quinta vez en su carrera. Giró en 1:13.697 en la última tanda para posicionarse a 1.119 del tiempo de pole position que firmó George Russell con su Mercedes (1:12.578).

La primera vez que Colapinto se metió en una Q3 fue en el GP de Azerbaiyán de 2024 —su segunda presentación en la F1— con Williams, donde largó en la novena ubicación. Esa misma temporada, en la qualy shootout del GP de los Estados Unidos, clasificó en el décimo puesto para la Sprint. Después de un 2025 en el que tuvo que lidiar con el mal nivel de Alpine, Franco llegó hasta la última tanda en tres oportunidades en 2026: en Miami obtuvo la octava posición en la Sprint y la clasificación principal. La última llegó en Canadá con esta 10° plaza.

Luego de clasificar 8° para los dos eventos de Miami en el último Gran Premio de Fórmula 1, Colapinto no logró probar su A526 en la única práctica que se realizó en el circuito Circuito Gilles Villeneuve por una falla de la unidad de potencia. Sin embargo, fue sólido en la qualy de la Sprint, quedó en la puerta de los puntos en esa carrera rápida y ratificó su buen nivel en la clasificación para la cita a 70 giros del domingo. Fue su tercera Q3 en qualys para carreras principales.

Pierre Gasly, su compañero en Alpine, mostró algunos problemas para adaptarse al monoplaza y quedó 14°, con un registro 0.330 más lento que Franco en Q2.

La carrera de este domingo 24 de mayo en Canadá comenzará a las 17.00 (hora Argentina). El detalle a tener en cuenta es que se anuncian lluvias en la zona del circuito y la FIA ya difundió un comunicado de alerta: “Tras haber recibido un pronóstico del Servicio Meteorológico Oficial en el que se prevé que la probabilidad de precipitaciones será superior al 40 % en algún momento durante la carrera de esta prueba, se declara riesgo de lluvia”.