Multa millonaria a Edesa por las facturas en General Güemes: Casi mil usuarios no pagarán por 5 meses

La sanción de casi $ 239 millones permitirá compensar a 991 usuarios afectados por graves errores de facturación. No pagarán las boletas observadas entre enero y mayo y solo abonarán el consumo normal desde junio.

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta aplicó una multa de $ 238.906.621,38 a la empresa distribuidora de energía EDESA por las irregularidades detectadas en la facturación del servicio eléctrico que afectaron a 991 usuarios de General Güemes.

La sanción, considerada una de las más importantes impuestas en materia de defensa de usuarios de servicios públicos en la provincia, tendrá una particularidad: la totalidad del monto será destinada a compensar a los vecinos damnificados.

Según explicó el presidente del organismo, Carlos Saravia, el problema se originó por un error atribuible a la empresa durante un proceso de migración de datos vinculado a medidores inteligentes.

“Durante algunos meses determinados consumos fueron facturados en cero y luego acumulados de manera arbitraria en una sola liquidación. Esto generó una situación imposible de afrontar para muchas familias, especialmente de bajos recursos”, señaló.

La situación provocó numerosas quejas de vecinos de General Güemes, quienes comenzaron a recibir facturas con montos extraordinarios luego de varios períodos en los que el consumo aparecía registrado como cero.

Tras una investigación, el Ente concluyó que la responsabilidad recaía sobre la distribuidora y resolvió aplicar una sanción económica que beneficiará directamente a los usuarios afectados.

Cinco meses sin pagar

La medida implica que los 991 usuarios alcanzados no deberán abonar las facturas correspondientes a los períodos comprendidos entre enero y mayo de 2026 relacionados con estas irregularidades.

“En los próximos días Edesa deberá instrumentar la compensación. A estos usuarios les llegará la facturación en cero por cinco meses y solamente pagarán el consumo normal registrado desde junio en adelante”, explicó Saravia.

Además, aquellos vecinos que ya hubieran abonado las facturas observadas recibirán créditos compensatorios en las próximas liquidaciones.

La explicación de la empresa

De acuerdo con lo informado por el Ente, EDESA reconoció la existencia de errores masivos de facturación y los vinculó a problemas ocurridos durante la migración de datos provenientes de medidores inteligentes que transmiten información mediante una red de comunicaciones específica.

Consultado sobre el funcionamiento de estos equipos, Saravia aclaró que el problema no estuvo en la tecnología utilizada sino en la gestión de la empresa.

“Todos los medidores inteligentes están certificados y homologados por organismos nacionales e internacionales. Este es un defecto atribuible al personal de Edesa y, por lo tanto, la empresa debe asumir las consecuencias”, sostuvo.

Continúa la auditoría

La resolución también mantiene la prohibición de cortar el suministro eléctrico a los usuarios alcanzados por la medida y ordena la continuidad de una auditoría integral sobre el sistema de facturación de la empresa.

Desde el organismo adelantaron que, si durante ese proceso se detectan nuevas irregularidades o incumplimientos, podrán aplicarse sanciones adicionales.

“Consideramos que corresponde una sanción rigurosa porque esta situación puso en duda incluso el propio sistema de facturación”, concluyó Saravia.

(InfoNegocios)