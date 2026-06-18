El trabajo articulado en el hospital Calilegua asegura calidad a la comunidad

La gestión sanitaria provincial continúa con las acciones en terreno para la respuesta a los equipos y a la población.

“Por pedido del señor ministro de Salud, José Manzur, y dando continuidad al trabajo en terreno, este miércoles nos reunimos en el Hospital Calilegua con todo el equipo de trabajo ”, explicó el director provincial de Hospitales, Jorge Valdéz.

En ese sentido, detalló que “en este encuentro se plantearon diferentes situaciones y la necesidad de respuestas por parte de cada una de las áreas. Trabajamos sobre estos puntos, cumpliendo una reunión satisfactoria y, desde luego, dejando las puertas abiertas para continuar con el diálogo con el fin de mejorar la calidad asistencial de toda la población”.

La importancia del trabajo conjunto

Por su parte, el director general de Auditoría y Control de la cartera sanitaria, Ricardo Ruiz, sostuvo que “en la oportunidad, se aclararon aspectos referidos al trabajo diario en el hospital” y ponderó la convocatoria para el trabajo conjunto, el aporte de la actividad sindical y de los funcionarios de cada área “siempre buscando el beneficio para la comunidad”.

“Con relación a la agente de enfermería que habría usurpado titulo profesional, adulterando sellos y firmas, debemos aclarar que las investigaciones se encuentran en curso. Sin perjuicio de ello, la persona fue notificada de la imputación administrativa a efectos que pueda realizar su descargo y al día de la fecha corren los plazos legales para esa presentación”, detalló Ruiz e indicó que “asimismo, se nos ha informado que la trabajadora habría cesado en su calidad de representante gremial por lo que la tutela sindical no la estaría amparando, por lo que podría caber una eventual sanción una vez finalizadas las investigaciones de rigor”.