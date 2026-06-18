Autoridades del Ministerio Público de la Acusación participaron del acto por el 93° aniversario del Servicio Penitenciario de Jujuy

El procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti, y el procurador general adjunto, Diego Chacón, participaron del acto central por el 93° aniversario de la creación del Servicio Penitenciario de Jujuy y la conmemoración del Día del Agente Penitenciario.

La ceremonia se realizó este martes en Ciudad Cultural y fue encabezada por el secretario de Seguridad, a cargo del Ministerio de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, junto a autoridades provinciales y representantes de las instituciones vinculadas al sistema de seguridad y justicia.

Durante el acto se desarrolló la presentación de los efectivos en formación ante las autoridades, el saludo protocolar, la entonación del Himno Nacional Argentino, una invocación religiosa y los mensajes alusivos a la fecha. Finalizada la ceremonia, se llevó a cabo el tradicional desfile cívico-militar con la participación de personal penitenciario.

También estuvieron presentes el jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy, Félix Guevara; el jefe de Policía de la Provincia, comisario general Joaquín Carrillo; además de funcionarios provinciales, integrantes de las fuerzas de seguridad, representantes de organismos públicos e invitados especiales.

La participación de las autoridades del Ministerio Público de la Acusación se dio en el marco del acompañamiento institucional a una fecha significativa para el Servicio Penitenciario de Jujuy, en reconocimiento a la labor que desempeñan diariamente los agentes penitenciarios en el cumplimiento de sus funciones.