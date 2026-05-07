Morosidad: Después de los bancos, Luis Caputo culpó a la gente por «sobreendeudarse»

Después de que Bausili culpara a los bancos por la morosidad crediticia, Luis Caputo acusó a las personas por “sobreendeudarse” esperando una licuación de tasas.

Primero fue el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el que culpó a los bancos por el aumento de la morosidad crediticia por prestar “ a ciegas ” y ahora es el ministro de Economía, Luis Caputo, el que acusa a las personas por “sobreendeudarse ” pero también mencionó que las entidades bancarias no estaban “acostumbradas a trabajar de bancos”.

La morosidad y “lo que no pasó”

En declaraciones este jueves (7/5) a la TV Pública, el ministro Luis Caputo se refirió a la alarmante suba de la morosidad en los créditos bancarios y culpó a la gente por “sobreendeduarse” a la vez que minimizó la estadística al opinar que se trata de una morosidad “adicional” porque con la gestión Milei hay más crédito que antes: “Los bancos no estaban acostumbrados y la gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas y eso no pasó ”, dijo el funcionario.

Caputo buscó contrastar la situación actual con la que se daba en el gobierno de Alberto Fernández donde las cuotas de los créditos bancarios se terminaban abaratando por la suba de la inflación. Así, el ministro evita admitir la caída del poder adquisitivo de la población que, entre otras cosas, está impactando en la caída del consumo.

En esa línea, destacó que “desde que llegó el presidente Milei, los bancos empezaron a funcionar nuevamente de bancos” y la expansión del crédito “generó cierta mora adicional ”.

Sin embargo, para afrontar el problema Caputo contó: “hablamos con los bancos en el caso de la mora y dijimos que traten de extender los plazos y cobrar tasas bajas. Algunos ya lo están haciendo, pero otros no. Son decisiones privadas”.

Bausili y la culpa de los bancos

El 29/4 el titular del BCRA Santiago Bausili relavitizó la suba de la inflación y culpó por la alta morosidad en los créditos a los criterios usados por los bancos para prestar dinero. «Si no hay crédito, no hay mora. Cuando aumentó el crédito, apareció la mora», comenzó su análisis el funcionario durante su presentación en la Expo EFI.

“Los bancos, por su lado, tuvieron que reconstruir sus bases de datos y la historia crediticia de sus clientes: el scoring. La primera ola de créditos fue otorgada, de alguna manera, a ciegas. Sin saber a quién se les estaba prestando el dinero», sentenció.

Y citó: «Los que leyeron el Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central del viernes pasado, habrán visto que el ciclo de aumento en la mora que arrancó en la segunda mitad del año pasado se concentra en los créditos personales y que, a nivel sistema agregado, en febrero la mora aún no había alcanzado su pico».

(Urgente24)