Sadir recibió al Ballet Juventud Prolongada, consagrado campeón en Brasil

El gobernador destacó su consagración en el Encuentro Latinoamericano de Danzas realizado en Brasil, donde obtuvieron importantes reconocimientos, llevando la cultura y las tradiciones jujeñas a lo más alto del escenario internacional.

El gobernador Carlos Sadir recibió y saludó en el Salón de la Bandera a la delegación del Ballet Juventud Prolongada. En la ocasión los felicitó por el primer lugar obtenido en el Encuentro Latinoamericano de la Danza en Brasil.

Sadir recalcó que el Ballet Juventud Prolongada fue destacado como un excelente embajador de Jujuy a nivel internacional, regresando de Brasil tras recibir importantes premios por su coreografía inspirada en Caspalá.

El mandatario valoró que el ballet realiza numerosas expresiones que celebran la cultura, la naturaleza y la historia de la región, mostrando el orgullo jujeño.

Asimismo, el gobernador puso de relieve que los integrantes del ballet, aunque mayores, mantienen un espíritu juvenil y han convertido la danza en una forma de vida, practicando constantemente y formando una gran familia.

Por último, Sadir ponderó la importancia de sentirse orgullosos de la representación cultural que ofrece este ballet en el escenario mundial.

La cultura de Jujuy en un escenario internacional

En tanto, el Secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, indicó que la participación del Ballet Juventud Prolongada fue una alegría para Jujuy, en un evento cultural en Brasil, y representando la esencia de la cultura jujeña.

El funcionario manifestó que los premios que lograron fue por la obra “Bordadoras de Caspalá”, que pone en relieve la cultura de Jujuy, y que por esto fueron reconocidos y son buenos embajadores de la provincia.

Rodríguez Bárcena afirmó que los integrantes del mencionado ballet le dan un mensaje positivo a la gente, que la edad es una circunstancia, y que lo que importa son las ganas de bailar, de mantenerse en actividad y de participar en el mundo del arte, y en este caso, de la danza.

Por su parte, Gustavo Aybar, director artístico del Ballet Juventud Prolongada, resaltó que fue un placer y un reto obtener premios importantes, como el primer premio en folklore y otros reconocimientos en danza.

Recordó que la invitación a participar surgió tras ganar el Martín Fierro de la Danza, donde Jujuy compitió contra otras provincias. Aybar detalló que el grupo, compuesto por 40 personas mayores de 40 años, presentó una coreografía que refleja la tradición local, incluyendo la historia del teñido de hilos y la producción de Caspalá.

Finalmente, el director artístico del ballet expresó su orgullo por la representación de Jujuy, y la proyección del grupo a nivel nacional e internacional, enfatizando el amor por su provincia y la importancia de seguir incentivando la danza entre los abuelos.

Ballet Juventud Prolongada

La delegación jujeña se consagró con el primer puesto en la categoría +40 del Encuentro Latinoamericano de Danzas, realizado en Canasvieiras, Florianópolis. La misma estuvo integrada por 45 bailarines de distintos puntos de Jujuy, y logró destacarse frente a competidores de toda la región y dejó en lo más alto el nombre de la provincia.

Los logros obtenidos en el mencionado certamen organizado en Brasil incluyen:

1° PREMIO: por la presentación de “Bordadoras de Caspalá”, una obra que rescata la labor artesanal y cultural de la región.

2° PREMIO: por la presentación de “Rosas y Claveles”.

PREMIO A LA MEJOR COREOGRAFÍA: un reconocimiento a la visión artística y técnica del cuerpo de baile.

MENCIÓN ESPECIAL DESTACADA: bajo la consigna de “Incentivo a la Danza”, valorando el compromiso de los adultos mayores con el arte.