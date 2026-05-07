«Es una escuela de terrorismo»: Llamado desesperado a padres y docentes sobre la grieta digital

La fiscal Norma Scaglia advierte sobre la captación de menores en la «Dark Web» para actos de violencia masiva y autolesiones, en una causa que ya pasó a la Justicia Federal.

Lo que comenzó como una investigación por presuntas amenazas escolares en Córdoba derivó en un escenario de «terrorismo y captación criminal».

La fiscal penal juvenil, Norma Scaglia, reveló en La Mesa de Café de Cadena 3 que, tras la apertura del teléfono de un adolescente de 13 años, se descubrió una red de adultos que instigan a menores a cometer matanzas y actos de sumisión absoluta.

El contenido del dispositivo arrojó datos alarmantes: el menor no solo era parte de grupos de la True Crime Community (comunidad del crimen verdadero), sino que recibía instrucciones precisas sobre cómo fabricar bombas y manejar armas de fuego.

Según Scaglia, estos grupos operan en los «túneles» de la internet profunda, aislando a chicos vulnerables para convertirlos en ejecutores de actos violentos.

Sumisión y autolesiones: la dinámica del horror

La fiscal describió un proceso de «romantización de la violencia» donde los líderes —adultos aún no identificados— exigen pruebas de valentía. «Los incitan a que se autolesionen o lesionen a terceros y que suban esas manifestaciones a las redes», explicó Scaglia, subrayando que la amenaza es la herramienta de control: «Yo sé dónde vivís, a qué escuela vas», es el mensaje constante para garantizar que los jóvenes cumplan los «retos».

Justicia Federal y falta de control adulto

Dada la magnitud del hallazgo, que incluye apología del crimen, tenencia de materiales peligrosos y actos preparatorios de terrorismo, la causa fue remitida a la Justicia Federal.

El niño, por su edad, es inimputable, pero debido a su estado psicológico y al riesgo para sí mismo y para terceros, permanece bajo criterios de internación.

«El padre estaba totalmente ajeno a que su hijo, desde su dormitorio, interactuaba con adultos peligrosos», señaló la fiscal, haciendo un llamado desesperado a los padres y docentes sobre la grieta digital.

Para Scaglia, estamos ante una «escuela de terrorismo» que aprovecha la velocidad y el anonimato de las redes para captar a una generación que maneja la tecnología con una naturalidad que los adultos no logran supervisar.

(Cadena3)