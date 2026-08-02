Monterrico sumó la celebración de la Pachamama a su agenda turística con una propuesta para toda la comunidad

Monterrico se une a la celebración ancestral de la Pachamama, posicionando a la localidad con una propuesta cultural que atrae al turismo.

En el marco de las celebraciones por el Mes de la Pachamama, el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy acompañó la primera edición de la ceremonia realizada en el Paseo Gastronómico de Monterrico, una iniciativa que refleja el crecimiento y la transformación que atraviesa la ciudad a partir del trabajo conjunto entre el municipio, el sector privado y los actores culturales.

La jornada reunió a vecinos y visitantes en un espacio que integra gastronomía, artesanías, música y expresiones culturales, consolidándose como un nuevo punto de encuentro para la comunidad y una propuesta que potencia la identidad local.

El fortalecimiento del Paseo Gastronómico representa una apuesta estratégica que genera oportunidades para emprendedores, gastronómicos, artesanos y trabajadores de la cultura.

Monterrico celebra la Pachamama

La incorporación de nuevas propuestas y la recuperación de los espacios públicos forman parte de una visión que entiende al turismo como una herramienta de desarrollo local, promoviendo el encuentro entre quienes visitan la ciudad y quienes construyen diariamente su identidad.

Con esta primera celebración de la Pachamama en el Paseo Gastronómico, Monterrico suma un nuevo hito a su agenda cultural y turística, reafirmando el trabajo articulado entre el Gobierno de Jujuy y el municipio para seguir consolidando destinos con propuestas auténticas durante todo el año.

Impulso al turismo y la cultura local

La propuesta, que incluye gastronomía, artesanías, música y expresiones culturales, consolida al Paseo Gastronómico como un punto de encuentro para la comunidad y potencia la identidad local.