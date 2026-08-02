El Finde Estudiantil cerró con una multitudinaria participación y momentos inolvidables

Una selección de imágenes que resume el color y el entusiasmo que marcaron las dos jornadas del tradicional encuentro en el estadio 23 de Agosto.

El Finde Estudiantil 2026 volvió a reunir a miles de jóvenes y familias en el estadio 23 de Agosto, donde la música, el baile y el compañerismo fueron protagonistas de dos jornadas que reflejaron el compromiso, la creatividad y el sentido de pertenencia del estudiantado jujeño.

Finde Estudiantil: participación y pertenencia

Las imágenes que dejó esta nueva edición sintetizan el entusiasmo de los distintos establecimientos educativos, el acompañamiento de la comunidad y el trabajo articulado que permitió el desarrollo de un evento seguro, ordenado y pensado para que las y los estudiantes vivieran una experiencia inolvidable.

Con estas postales, el Gobierno de Jujuy reafirma su acompañamiento a una celebración que forma parte de la identidad cultural y estudiantil de la provincia.