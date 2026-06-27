Millones de estadounidenses pierden cobertura médica tras el fin de subsidios

Alrededor de 3 millones de estadounidenses han perdido su cobertura de Obamacare tras el vencimiento de subsidios federales y el aumento de costos, según datos del Departamento de Salud.

Aproximadamente 3 millones de personas menos en Estados Unidos contaban con seguros médicos bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) en febrero, en comparación con el año anterior, según información reciente del gobierno federal.

El informe publicado el viernes por el Departamento de Salud y Servicios Humanos revela que la disminución del 13% en la inscripción, de 22,1 millones en 2025 a 19,2 millones en 2026, podría atribuirse a una campaña del gobierno contra inscripciones fraudulentas o «fantasma». Sin embargo, analistas de salud sugieren que la razón más probable es el vencimiento de los subsidios federales el 1 de enero, lo que ha llevado a un incremento drástico en los costos de los planes de salud, haciendo que muchos no puedan afrontar sus primas.

«Sabemos que personas reales perdieron su cobertura de seguro médico», declaró Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa de la ACA en la organización de investigación sin fines de lucro KFF, al referirse a encuestas que indican que muchos han abandonado sus planes. «Esta pérdida de cobertura se ha dado en un contexto donde millones enfrentan aumentos de dos o incluso tres dígitos en sus pagos de primas».

Los nuevos datos, recopilados en abril pero que reflejan la situación de febrero, son la primera evaluación oficial sobre cómo la incapacidad de pagar las facturas iniciales ha afectado la inscripción total. Las cifras reflejan el mercado tras el vencimiento de un periodo de gracia por falta de pago.

Una estimación federal realizada en enero había indicado que aproximadamente 800.000 personas menos se habían inscrito en planes de la ACA en comparación con el mismo periodo del año anterior, marcando la primera disminución en los últimos cuatro años.

Cox añadió que se prevé que el número total de inscritos en el programa gubernamental de atención médica continúe en declive durante el año, con posibles cifras que podrían llegar a un mínimo de aproximadamente 17,5 millones. Esto representaría una significativa reducción para un programa que se ha vuelto esencial para trabajadores de la economía de encargos, agricultores y otros que carecen de cobertura médica a través de un empleador.

Los subsidios de la ACA que vencieron este año fueron el foco de una intensa discusión en el Congreso el otoño pasado, donde tanto demócratas como algunos republicanos abogaron por su renovación. Los notables aumentos en los costos de salud y otros seguros médicos ocurren en un momento en que los votantes consideran que la asequibilidad es una de sus principales preocupaciones de cara a las elecciones de noviembre. (NA)