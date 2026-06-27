Sismo de 5,9 grados afecta Pakistán y Afganistán sin causar daños reportados

Un sismo de 5,9 grados se registró en Pakistán y Afganistán, provocando pánico entre los residentes. Afortunadamente, no se han reportado daños ni víctimas hasta el momento.

Un sismo de magnitud 5,9 sacudió varias zonas de Pakistán y Afganistán el pasado sábado, lo que llevó a muchos residentes a salir rápidamente de sus hogares, según informaron las autoridades. Afortunadamente, no se han recibido reportes inmediatos de daños o víctimas.

El epicentro del temblor se situó en la región del Hindu Kush, en Afganistán, de acuerdo con el Departamento Meteorológico de Pakistán. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos registró la magnitud del sismo en 6,1.

Los temblores fueron perceptibles en Islamabad, así como en la provincia oriental de Punjab y en la noroccidental Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán. También se sintieron en la zona de Cachemira administrada por Pakistán.

Los servicios de emergencia en Khyber Pakhtunkhwa indicaron que las administraciones distritales fueron alertadas y se mantuvieron en estado de vigilancia.

Anwar Shahzad, portavoz de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres, destacó que las evaluaciones iniciales no han reportado víctimas ni daños materiales.

Pakistán se encuentra en una zona sísmica activa y frecuentemente experimenta terremotos. Un sismo de magnitud 7,6 en 2005 causó la muerte de decenas de miles de personas en Pakistán y Cachemira, una región en disputa entre Pakistán e India.

Hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales por parte de las autoridades afganas sobre este último terremoto. Afganistán también ha enfrentado sismos en los últimos años que han dejado miles de muertos.

(Cadena3)