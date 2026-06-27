Inglaterra venció a Panamá y se aseguró el primer lugar del Grupo L

Los dirigidos por Thomas Tuchel le ganaron a los centroamericanos por 2-0 con goles de Jude Bellingham y Harry Kane.

Inglaterra venció a Panamáen el cierre de la etapa de zonas de la Copa del Mundo 2026 y se quedó con el primer puesto del Grupo L.

En el New York-New Jersey Stadium, ubicado en la localidad de East Rutherford, los dirigidos por Thomas Tuchel ganaron 2-0 con goles de Jude Bellingham y Harry Kane.

El conjunto imglés se aseguró el primer puesto y por ahora jugaría en 16avos ante el mejor tercero del E/H/I/J/K.

Por su parte, Panamá quedó eliminada de una Copa del Mundo en la que no logró sumar puntos ni anotar goles. En el mismo grupo, Croacia derrotó a Ghana y se quedó con el segundo puesto del grupo.

Jude Bellingham adelantó a su selección con una gran definión e Inglaterra vuelve a posicionarse como primero del grupo con 7 unidades.

Harry Kane amplia la ventaja de los ingleses ante Panamá. el delantero cabeceo un centro desde la izquierda por parte de Bellingham.

(Cadena3)