Milei anunció otro paquete de reformas y apuntó con todo contra el peronismo

El Presidente aseguró que profundizará la política de apertura comercial y ratificó su alianza con Estados Unidos: «Es hora de hacerlo política de Estado»

El presidente Javier Milei brindó un encendido discurso al inaugurar las sesiones ordinarias en el Congreso, luego de anotarse importantes triunfos en el recinto en los últimos días, como la reforma laboral y al nuevo régimen penal juvenil.

Durante casi dos horas, tuvo tiempo para chicanear y cruzarse varias veces contra los legisladores peronistas, a quienes acusó de «ladrones» y corruptos», a la vez que resaltó: «Tienen a su líder presa por chorra».

También cargó contra empresarios por los recientes casos de Techint y Fate. Finalmente, repasó los nuevos paquetes de reformas que presentará a lo largo del 2026, entre los que se encuentra la reforma impositiva, la electoral y del código civil y comercial.

Además, señaló que profundizará su política de apertura comercial y ratificó su alianza con Estados Unidos. «Es hora de hacerlo una política de Estado», dijo.

El discurso de Javier Milei en el Congreso

Milei llegó al Congreso minutos antes de las 21, acompañado por su hermana y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Lo recibió en la escalinata la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque la transmisión oficial no mostró el saludo. También lo acompañó Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Luego firmó el libro de actas de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Al ingresar al recinto de la Cámara de Diputados, Milei fue recibido por aplausos de los legisladores libertarios y distintos seguidores que se ubicaban en los palcos, quienes comenzaron a cantar por el Presidente. También saludó a sus padres, que se encontraban en uno de los palcos. Luego saludó a sus ministros: se fundió en un abrazo con Luis Caputo.

Finalmente, fue invitado por Villarruel para realizar la apertura de la sesiones ordinarias del Congreso.

«Diputados y senadores, gobernadores, ministros de la Corte y a todos los argentinos que nos están escuchando, buenas noches», comenzó Milei. «Además, quiero hacer un saludo muy especial porque en esta casa nos honra Alberto Benegas Lynch, el máximo representante del liberalismo argentino. Gracias profe», resaltó.

«Estamos reunidos para dar cuenta del Estado de la Nación e iniciar un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Me gustaría invitarlos a todos para hacer memoria de dónde venimos y entender a dónde vamos y por qué este año en el Congreso será tan importante»

«Hace dos años, Argentina estaba en una crisis terminal», comenzó Milei, quien repasó el estado en el que recibió la economía, con indicadores de inflación, sociales «parecidos a lo de 2001. «Hace dos años estábamos atrapados en un presente sin salida y condenados a repetir los mismos errores de siempre», repasó.

«Hoy volvemos a mirar al futuro con esperanza. Hay un futuro hacia adelante. Estamos haciendo cosas que llevaron décadas pendientes. Sabemos que podemos hacer a la Argentina grande nuevamente», subrayó.

«Fue uno de los periodos de sesiones extraordinarias más productivas de la historia y cumplimos todas las promesas de campaña: hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal, libre de default, en 100 años», señaló. «Se terminó con el endeudamiento inmoral, terminamos con la emisión monetaria», agregó.

Milei cargó contra el peronismo: «Tienen a su líder presa por chorra»

«El ajuste tenía que hacerlo la política», fue otra de las frases que levantó el grito desde los palcos. También chicaneó a los legisladores opositores, que no aplaudían.

«Sancionamos la ley de Inocencia Fiscal. Donde después de años de saqueo de la política, donde el pagador de impuesto era culpable, revertimos esa atrocidad. Los argentinos volvieron a ser inocentes, hasta que se demuestre lo contrario», agregó.

«Reformamos la ley penal juvenil, modificando un régimen obsoleto, que tenía 45 años. Porque tal como dijimos, y llevamos a cabo con Bullrich, el que las hace las paga», subrayó.

Ante la crítica de los legisladores peronistas, volvió a la carga: «La justicia social es un robo. Manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a la suya presa. Sigan con las operetas que la gente sabe. Saben que los audios son falsos. Sigan mintiendo a la gente. Manga de ladrones, chorros. Por eso tienen a su lider presa y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos y por el Memorándum de Irán. Porque es una chorra, fueron los más chorros de la historia».

«También aprobamos la modernización laboral, que por años dejó a la mitad de los trabajadores en la informalidad», agregó. «Esta ley permitirá que los trabajos se adapten a la economía que está siendo testigo de la mayor transformación de la historia»

«Nos convertimos en el primer país de la región en promulgar el acuerdo Mercosur-Unión Europea», siguió.

«Hay golpistas que defienden el proteccionismo»

Enumeró algunos de sus logros económicos y, ante las críticas del peronismo, sostuvo: «Sería divertido poder debatir si supieran algo. Qué puedo esperar de ustedes si emitieron 28 puntos del PBI en el último Gobierno».

«Teníamos una pobreza camuflada del 54%, con 7 de cada 10 chicos pobres. Y una gran mayoría que no sabía leer o escribir ni hacer cuentas matemáticas simples. El Estado y las empresas estatales eran utilizadas como aguantaderos de militantes, que era la manera de camuflar la imposibilidad de crear puestos de trabajo genuinos. Fruto de esto, la gran mayoría de empresas estatales era deficitaria», agregó.

«Hay algunos golpistas que defienden el proteccionismo. Esto es abrazar la bandera argentina con la intención de robar a los argentinos de bien», subrayó.

«Estábamos aislados. El fisco perseguía a los argentinos de bien por hacer una transferencia o querer comprar dólares, que hoy compran libremente», sostuvo.

«Había una sola solución para lo heredado. La inflación era uno de los principales problemas. Por eso, en nuestro primer mes eliminamos un déficit fiscal del 5% del PBI de una sola tajada: muchas gracias al mejor ministro de Economía del mundo, Toto Caputo», sostuvo. «No lo hicimos aumentando impuestos, sino recortando el gasto», agregó.

«Nos concentramos en recomponer la situación del BCRA para que los pesos tengan respaldo: eliminamos en seis meses el déficit cuasi fiscal y comenzamos el proceso de recomposición de reservas, a pesar de tener que pagar deuda en dólares cash por no poder acceder a los mercados internacionales», remarcó.

Se refirió a la reasignación de partidas, el aumento de la AUH, el fin de los piquetes y la baja en las tasas de delitos, felicitando nuevamente a Bullrich y a Sandra Pettovello.

«Kukas, me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar»

Y volvió a cargar contra la oposición: «Robar está mal, pero robarle el pan de la boca a los más vulnerables, excede cualquier adjetivo que se puede encontrar en el diccionario».

«Usaron a los planes sociales para condenar a la gente a la pobreza. Ustedes escondían detrás de las causas justas a un montón de delincuentes para que después no les toquen los robos, manga de delincuentes», retrucó contra los legisladores peronistas: «Kukas, me encanta domarlos. Me encanta hacerlos llorar. Y a la gran mayoría, les encanta verlos llorar», remató.

«Entendemos que los planes sociales no son la solución, sino una transición. Por eso estamos reformulando la educación primaria», agregó.

También felicitó a Federico Sturzenegger por su tarea en la desregulación de distintos aspectos, entre los que destacó la eliminación de ley de alquileres y la liberación del mercado aerocomercial.

A su vez, celebró la apertura a mayores importaciones y el RIGI, con proyectos presentados que se distribuyen «en once provincias y demandarán más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos» y generarán inversiones por más de u$s50.000 millones.

«Estamos ante la política de desarrollo más eficaz del siglo. Es la intención de transformar al RIGI en una política de Estado que colocará al país en el más atractivo de la región para invertir», subrayó.

«Hemos reducido casi en un 20% la planta estatal, ahorrándole u$s2.000 millones al año a la sociedad, sin afectar ningún servicio. Esto nos permitió avanzar en la eliminación de impuestos», agregó.

«Fue gracias a neutralizar el déficit fiscal que logramos bajar la inflación. Y todo esto sin enviar a la economía a una mega recesión, sino volviendo a retornar al sendero de crecimiento económico», sostuvo.

«Estamos saliendo del pozo. Y todo esto lo logramos sin expropiaciones ni default. Fue el resultado de encarar con seriedad y adultez la gestión del Estado. Y devolviéndole la libertad a los argentinos», remarcó.

«La oposición y sus socios empresarios hicieron todo lo posible para derrocar a este Gobierno: y les salió mal», sostuvo.

Milei acusó a la oposición de golpista y dijo: «La malaria se ha terminado»

«Las condiciones estaban dadas para que la economía pueda crecer exponencialmente. Sin embargo, la oposición estaba dispuesta a todo con tal de volver al poder. Mientras que el Ejecutivo entraba a un año electoral apretando la política monetaria, la oposición usó todo para hacer colapsar el plan económico», sostuvo.

«En mayo comenzó a digitarse un ataque sin precedentes en la historia de Argentina y que tuvo su punto más alto luego de las provincias en Buenos Aires en septiembre. Ese ataque, coordinado entre el Congreso sancionando leyes, algunos medios del periodismo y algunos empresarios, generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto», remarcó.

«Esto quedó claro en declaraciones del gobernador Quintela, que son de ustedes, golpistas. Quien fue denunciado por el fiscal Stornelli y reabrió la causa por los hechos ocurridos en 2001 y esperemos que la Justicia avance» subrayó.

«En este contexto se disparó el riesgo país, nunca mejor apodado que riesgo kuka. Lo cual derivó en una caída de la demanda de activos, mientras se atacaba el peso, la tasa de interés volaba por los aires, la actividad se frenó en pesos y la inflación se aceleró. Esta aventura golpista no fue gratis. Se perdieron 2,5 puntos de crecimiento», remarcó.

«En este contexto golpista, tuvimos un aliado clave. Por primera vez en la historia, el gobierno de Donald Trump acudió a la ayuda de nuestro país. Y esa ayuda fue para defendernos contra el embate del antiguo régimen: los golpistas de siempre», señaló.

«La malaria se ha terminado. La sociedad se inoculó el 26 de octubre del año pasado», señaló.

«Tenemos el Congreso más reformista de la historia y la posibilidad de hacer frente a lo que quieran llevar a cabo los agentes del antiguo régimen», sostuvo.

«Crecer requiere un conjunto de requisitos fundamentales. Mi requisito fundamental es garantizar las condiciones macroeconómicas básicas. Seguiremos defendiendo el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva, que permita terminar con la inflación para siempre. Esto deriva en una mejor asignación de recursos y en una baja endógena de la tasa de interés, que lleva a mejor productividad, salarios más altos», remarcó.

«Los pilares de crecimiento de largo plazo son la desregulación de la economía, el capital humano y el tercer pilar viene de la mano de la apertura comercial. Desde hace casi un siglo, Argentina está atrapada en la trampa del fetiche industrialista. Nos dijeron que solo podíamos crecer si vivíamos con lo nuestro, impusieron restricciones y retenciones a las exportaciones. A esto debemos sumar una carga tributaria estratosférica. Como consecuencia, tuvimos una economía cara y con salarios en dólares raquíticos», señaló Milei.

El mensaje contra los empresarios y los casos Techint y Fate

«No tuve reparo en señalar como ladrones a un grupo de empresarios. Si una ley permite robar, el hecho que sea legal no lo hace lícito. Cuando un entramado legal atenta contra el derecho a la vida y la libertad, estamos frente a un marco legal ilegítimo. Los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos no ponen a la venta. La mayor responsabilidad cae sobre los políticos», se refirió a la polémica de los últimos días».

«Sin embargo, la pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos y un puñado de empresarios contra los argentinos de bien? Para este gobierno, la respuesta es no. Los políticos son cómplices. ¿O acaso le parece normal pagar la tonelada de acero a u$s4.000 cuando se consiguen a u$s1.400?», sostuvo, en referencia al caso Techint.

«¿Les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces mas caros contra la extorsión de pagar 900 empleados a la calle mientras se negocia la protección del sector para el aluminio?», dijo sobre el cierre de Fate y remarcó: «¿Les parece bien pagar una remera u$s50 cuando la importada cuesta u$s5?».

«El principio de revelación nos muestra quiénes son los enemigos de los argentinos: con la apertura comercial, ganan millones de argentinos y pierden solo un puñado de políticos corruptos», sostuvo.

Los proyectos previstos para 2026: «Será el año de la reforma»

«Tenemos una oportunidad histórica ante nosotros en 2026. El éxito de un plan de estabilización se mide en meses, incluso en años. Las políticas que Argentina necesita se mide en décadas», sostuvo.

«El mandato que la sociedad nos dio no puede ser más claro: nunca el Congreso tuvo una composición tan reformista como esta. Dedicaremos este año a construir una arquitectura que tendrá el Estado argentino en los próximos 50 años. Es la hora de la visión, de pensar como nación y no solo como gobierno. Es hora de abrazar política de Estado por primera vez en un siglo. Es nuestro verdadero mandato», señaló.

«La propiedad es la piedra angular de nuestra economía, profundizaremos las reformas necesarias para. Vamos a avanzar en la reforma del código civil y comercial y un paquete de leyes para los argentinos, incluyendo la defensa del consumidor y la competencia. También tenemos que reformar nuestro esquema impositivo: el sistema tributario tiene que servir al crecimiento. Vamos a seguir profundizando en materia de apertura económica y comercial. Ratificaremos el acuerdo con EEUU y modificaremos el código aduanero. Vamos a buscar remover las barreras legales que se interponen entre la sociedad y sus riquezas», señaló.

«Necesitamos reformar el sistema electoral y cómo se financian los partidos políticos. Es el camino para eliminar la influencia de las mafias y el narcotráfico en los asuntos del Estado. Presentaremos proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta ágil, republicana y justa», sostuvo.

«Vamos a avanzar en la reforma del código penal, introduciendo penas más duras. Para avanzar en nuestra consigna del que las hace, las paga», remarcó. «Necesitamos impulsar los juicios por jurados en todo el país», agregó.

«Necesitamos reformular la educación primaria y secundaria. La escuela debe darle las herramientas a nuestros niños para que puedan procurarse un futuro mejor», subrayó.

«No podemos ser un país indefenso ante amenazas externas. Seguiremos fortaleciendo nuestras Fuerzas Armadas», remarcó.

«Todos los meses presentaremos un proyecto en este Congreso, correspondiente a las verticales de cambio que hemos explicado hoy. Esto constituirá el año de la reforma. Nueve meses de reforma que van a rediseñar la arquitectura de la nueva Argentina. Algunos dirán que noventa paquetes de reforma en un año es excesivo. Pero nuestra visión no puede ser entendido como una intentona para acumular poder. Nunca será un vamos por todo», subrayó.

