El “Lobo” golpeó temprano y derrotó a Quilmes como local en el 23 de Agosto

Con este triunfo, el “Lobo” se ubicó en el podio de la Zona “B”, acumulando 6 puntos, a solo tres del líder.

Gimnasia y Esgrima venció por 1 a 0 a Quilmes en el estadio “23 de Agosto”, con gol de Hugo Soria a los 7´ del primer tiempo para desatar la fiesta albiceleste en la provincia.

El director técnico de Gimnasia, Hernán Pellerano, señaló que fue un encuentro “parejo” y observó que “no siempre se podrá jugar bien”. En este sentido, fue tajante al destacar que “cuando se complica la situación, tenemos que imponernos en el resultado”.

En su análisis, estableció una comparación respecto del partido anterior frente a Chacarita, indicando que “no tuvimos que cambiar nada”, haciendo énfasis en que “la diferencia radicó en que convertimos temprano”.

“Esta categoría no te perdona y quedó demostrado hoy. Marcando el gol temprano nos brindó tranquilidad y ayudó a sostener nuestro plan de juego”, resaltó Pellerano.

A su turno, David Gallardo puntualizó que ante las dificultades que presentó el choque con el “Cervecero” que condicionaron el buen juego “se tiene que ganar igual” y detalló que su ingreso tuvo como objetivo “darle un respiro al equipo, cuidar la pelota y en la medida de lo posible ampliar la ventaja”.

Gallardo concluyó indicando, que “en esta categoría siempre se tiene que ganar de local” y enfatizó que “nosotros saldremos a ganar en cualquier ámbito”.

Síntesis:

Gimnasia y Esgrima 1: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi; Francisco Molina, Hugo Soria, Francisco Maidana y Maximiliano Casa; Mauro Cachi y Cristian Menéndez. DT Hernán Pellerano.

Quilmes 0: Esteban Glellel; Martin Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde, Ián Rasso y Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Juan Yangali y Ramiro Luna; Alexis Domínguez y Agustín Lavezzi. DT Alfredo Grelak.

Gol: Hugo Soria (7’) – GyEJ.

Amonestados: En Gimnasia, Francisco Maidana y Guillermo Cosaro. En Quilmes, Ariel Kippes.

Cambios: En Gimnasia; David Gallardo por Mauro Cachi, Abel Argañaraz por Francisco Molina, Federico Paradela por Maximiliano Casa, Octavio Bianchi por Cristian Menéndez y Claudio Pombo por Francisco Maidana. En Quilmes; Aaron Spetala por Alexis Domínguez, Axel Batista por Ramiro Luna, Thomas Ortega por Ramiro Martínez, José Barreto por Agustín Lavezzi y Mauro Fernández por Martín Vallejos.