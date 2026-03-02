Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy lunes 2 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 2 de marzo, la temperatura rondará entre los 17 y 29 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 2 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector Noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del Noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.