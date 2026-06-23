En Jujuy se realizará simulacro interinstitucional de respuesta ante una emergencia aeronáutica

El ejercicio, que se desarrollará este miércoles en inmediaciones del Aeropuerto Internacional «Horacio Guzmán», pondrá a prueba la coordinación operativa entre organismos nacionales, provinciales y municipales.

Este miércoles 24 de junio se llevará adelante un simulacro de emergencia aeronáutica en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional «Horacio Guzmán», en Perico, con el propósito de evaluar y fortalecer la coordinación entre los organismos que intervienen en situaciones de emergencia.

El operativo, que se desarrollará entre las 14 y las 20:30 horas, es organizado de manera conjunta por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Dirección de Emergencias, el SAME 107, fuerzas de seguridad, organismos de respuesta y la Municipalidad de Perico, con la participación de 206 personas asignadas al ejercicio.

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede del SAME 107, las autoridades brindaron detalles del operativo y destacaron que se trata del primer simulacro interinstitucional de estas características que se realizará fuera del predio del aeropuerto, permitiendo evaluar los protocolos de actuación y la articulación entre todos los actores del sistema de emergencias.

Simulacro de respuesta ante emergencia aeronáutica

La hipótesis de trabajo contempla el despiste de una aeronave Boeing 737-800 con 206 ocupantes, cuyo impacto se produciría fuera del perímetro aeroportuario. A partir de ese escenario se pondrán en práctica los protocolos de rescate, atención sanitaria, clasificación de víctimas, traslado a hospitales, control del tránsito, seguridad y coordinación operativa entre las distintas instituciones intervinientes.

El director del SAME 107, Pablo Jure, recordó que en 2018 se realizó un simulacro interno en el aeropuerto y señaló que esta nueva instancia permitirá dar un paso más en la preparación de los equipos de respuesta.

«En esta oportunidad no buscamos evaluar la complejidad del evento, sino la organización, la coordinación y la articulación entre todas las instituciones que deben intervenir ante una emergencia de estas características», expresó.

Asimismo, destacó que este tipo de ejercicios permite consolidar protocolos de actuación, optimizar la capacidad de respuesta y fortalecer el trabajo conjunto de los organismos responsables de la asistencia.

Por su parte, el jefe del Aeropuerto Internacional de Jujuy, Álvaro Fernando Antonio Maizares, solicitó la colaboración de la comunidad durante el desarrollo del operativo y aclaró que el despliegue forma parte de un ejercicio planificado destinado a reforzar la seguridad aeroportuaria y la preparación de los equipos de emergencia.

Participaron de la presentación el director General de Emergencias de la Provincia, Ariel Darío Mamaní; representantes del Cuerpo de Bomberos de la Provincia, del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) y del sistema de seguridad aeroportuaria, entre otros organismos que integrarán el ejercicio.