Mes del Ambiente: Lanzan una guía de árboles nativos para fortalecer la conservación ecológica

En el marco del Mes del Ambiente, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Coordinación de Cambio Climático, presentó la Guía de Árboles Nativos para la Restauración de Ecosistemas, una herramienta educativa y de consulta destinada a difundir las especies más representativas de las ecorregiones de Yungas y Chaco, fortaleciendo el conocimiento y la valoración del patrimonio natural de la región.

La publicación reúne información detallada sobre distintas especies arbóreas nativas y pone a disposición de la comunidad un completo calendario fenológico, que permite conocer las diferentes etapas de desarrollo de cada árbol a lo largo del año, incluyendo períodos de crecimiento, floración, fructificación, dispersión de semillas y reposo vegetativo.

La iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de incorporar especies autóctonas en proyectos de restauración ecológica, forestación urbana y conservación ambiental, destacando los múltiples beneficios que aportan a la ciudad y a los ecosistemas locales.

Entre las funciones esenciales que cumplen los árboles nativos se encuentran la promoción de la biodiversidad, la generación de sombra, la reducción del ruido y de la intensidad del viento, la mejora de la calidad del aire, la regulación de la temperatura y del flujo hídrico, así como la protección de los suelos frente a procesos de erosión y la disminución de los riesgos de inundaciones.

Desde el municipio remarcaron que esta guía constituye una herramienta clave para estudiantes, docentes, profesionales, instituciones y vecinos interesados en contribuir al cuidado del ambiente y a la construcción de una ciudad más resiliente y sostenible.

Los interesados pueden acceder gratuitamente a la Guía de Árboles Nativos para la Restauración de Ecosistemas ingresando al sitio web oficial de la Municipalidad, en la sección Ciudad Verde, dentro del apartado Descargas.