Comenzó el proceso de adjudicación de las primeras 20 viviendas para empleados legislativos

En el salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se realizó el sorteo del orden de prelación para la adjudicación de las primeras 20 viviendas destinadas a trabajadores legislativos, en el marco de un plan habitacional que contempla la construcción de 128 unidades.

Participaron de la ceremonia, el vicegobernador Alberto Bernis junto a la secretaria gremial de APL Jujuy, Alicia Mamani, el presidente del Bloque Jujuy Crece, Santiago Jubert, el legislador Mario Lobo y la participación de afiliados al sector gremial.

Durante el acto, Bernis destacó el carácter histórico de la iniciativa y remarcó que se trata de la primera vez que el personal legislativo contará con un barrio propio. Estamos comenzando un hecho histórico y único. Por primera vez en la provincia de Jujuy, el Poder Legislativo inicia este proceso habitacional para sus trabajadores. Hoy damos el puntapié inicial con las primeras viviendas de un proyecto que contempla 128 en total, expresó.

El vicegobernador señaló que el objetivo es avanzar por etapas y garantizar la continuidad del programa. Esperamos que dentro de un año podamos estar inaugurando algunas de estas viviendas y, al mismo tiempo, construyendo una nueva etapa. Queremos que este proceso continúe todos los años hasta completar el proyecto, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia del proceso, se realizó un estudio social para priorizar a quienes más necesitan una vivienda. Esperamos que este sueño se haga realidad para las familias de los trabajadores legislativos, expresó.

Por su parte, la secretaria gremial de APL Jujuy, Alicia Mamani, explicó que el sorteo realizado correspondió al orden de prelación que será utilizado posteriormente por el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) para definir las adjudicaciones.

Hoy hacemos el sorteo del orden de prelación, que es el listado que servirá para la evaluación posterior del IVUJ y determinar quiénes serán los adjudicatarios. Se presentaron 72 carpetas completas, que son las que participan de este proceso, indicó.

Mamani destacó además la expectativa generada entre los trabajadores legislativos y valoró el trabajo conjunto entre la Legislatura y el IVUJ. Estamos entusiasmados y emocionados porque tenemos compañeros con muchos años de servicio que todavía no tienen vivienda propia. Este programa viene a brindar una solución habitacional muy esperada para nuestros trabajadores, manifestó.

Respecto a los próximos pasos, informó que el inicio de obra podría concretarse en los próximos días. Ya se firmó el contrato con la empresa que ganó la licitación y estamos esperando la confirmación oficial del comienzo de la construcción. Esta primera etapa contempla 20 viviendas, pero forma parte de un proyecto más amplio que prevé la construcción de 128 unidades habitacionales, concluyó.