Franzoni: “San Martín tiene que enfrentarnos a nosotros y a nuestra gente”

En el marco de la preparación para enfrentar a San Martín de San Juan este sábado, 13 de junio, Gimnasia y Esgrima de Jujuy mantiene un ritmo de entrenamiento intenso.

Es con el fin de llevarse la victoria en el estadio “23 de Agosto” y encarar con el pie derecho su camino en las últimas fechas de la primera rueda de la Primera Nacional 2026.

A tal efecto, el delantero Juan Franzoni, quien sumó sus primeros minutos con la camiseta albiceleste en el último partido, señaló que “afrontamos este partido con la misma seriedad que los demás”, destacando que “nos enfocamos en trabajar para continuar mejorando y eso lo logramos con la competencia interna”.

Puso en foco la condición de local de Gimnasia para esta nueva fecha, en la cual “tenemos ventaja, porque nos acompaña nuestra gente”, para luego dejar en claro que “vamos a dejar todo para que el resultado salga como nosotros queremos”.

“Será importante ganar en casa. Tenemos un partido menos y siempre nos proponemos sumar, sin importar en dónde juguemos”, enfatizó.

Asimismo, puntualizó que el grupo “se encuentra sólido y muy bien”, para luego ponderar que “eso es fundamental para la seguidilla de partidos que se viene”. “Vamos paso a paso, San Martín es un equipo fuerte en la categoría, pero la preocupación se la dejamos a ellos que tienen que venir a enfrentarnos con nuestra gente”, resaltó Franzoni.

Con respecto a su actualidad, expresó sentirse “muy contento por tener minutos”, puesto que «es una oportunidad que venía esperando y para la que trabajé por conseguir” y completó subrayando que su deseo es “aportar al equipo en donde se me necesite”.