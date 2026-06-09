Convocatoria pública en Jujuy para la adopción de un niño de 9 años

Es a través del Registro de Postulantes para Adopción de la Provincia de Jujuy.

El menor reside actualmente en una Institución Estatal, donde recibe contención a sus necesidades afectivas, materiales y sanitarias.

El Juzgado Unipersonal de Familia Nº II de San Salvador de Jujuy en sus autos: Expte. Nº C – 269590/25 caratulado: “Guarda con Fines de Adopción: Defensoría de Niños, Niñas, Adolescentes e Incapaces Nº 10 P/ M.E.C”, dispone convocar a todas aquellas personas, familias o parejas que deseen y se encuentren en condiciones de adoptar a un niño de 9 años.

Se trata de un niño que ha atravesado múltiples experiencias de cambio, discontinuidad vincular y reorganización constante de sus contextos de vida generando respuestas de tipo ansioso que se exteriorizan en su comportamiento. Sin embargo, se destaca su capacidad adaptativa, mostrando inteligencia práctica y una significativa capacidad de resiliencia, aprendizaje y reconstrucción subjetiva.

Además mostrándose activo, con destreza y despliegue motriz y necesidades de captar la atención de los adultos, por lo que le gustan aquellas actividades que requieran de la actuación o puesta en escena como bailar y cantar, o la realización de maquetas o elementos que estimulen su creatividad e imaginación.

Actualmente se encuentra en proceso de reforzamiento de la lecto- escritura lo cual ha mejorado con la ayuda de un apoyo y acompañamiento sostenido en el aula y con tratamiento integral interdisciplinario. Su atención es volátil y dispersa, mostrándose inquieto y curioso en los diferentes ambientes. Sin embargo, con guía y estímulos concretos puede enfocar y dirigir su atención.

Se priorizarán perfiles con disponibilidad física, cognitiva y, emocional para sostener y, adecuar la organización y economía familiar en torno a las necesidades afectivas, sociales y cognitivas del niño.

Lo que implica sostener una crianza activa y, acompañar con energía y presencia la inclusión a actividades que estimulen su creatividad y capacidades motrices, fortalecer sus habilidades sociales con grupo de pares y, sostener el tratamiento integral interdisciplinario que priorice la estabilidad emocional, la construcción de vínculos seguros, y la consolidación progresiva de herramientas de regulación emocional y social, lo cual resulta fundamental para su desarrollo evolutivo, psicosocial, emocional y pedagógico.

Dado que posee un potencial cognitivo alto que debe ser estimulado para su organización a nivel conductual. Por lo tanto, es fundamental la presencia estable de adultos disponibles, sensibles y capaces de sostener vínculos reparadores.

Los interesados deben comunicarse con este Registro de Postulantes para Adopción en las oficinas ubicadas en Av. Santibáñez Nº 1108 esq. Benito Bárcena –San Salvador de Jujuy, o al teléfono 0388-4231888 (Interno 833 – 882); correo electrónico adopcionjujuy@justiciajujuy.gov.ar