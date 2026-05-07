Menem confirmó que no quiere ser jefe de gabinete: «no hay ninguna posibilidad»

El riojano dijo que sigue en la Cámara de Diputados «hasta que Milei lo decida». El presidente desmintió que Quirno pueda reemplazar a Adorni.

Martín Menem confirmó el adelanto exclusivo de LPO: no quiere ser jefe de Gabinete en reemplazo del Manuel Adorni, a quien en sectores del gobierno dan fuera de su cargo por el escándalo de enriquecimiento ilícito.

«No hay ninguna posibilidad», declaró el riojano, que como contó este medio es el candidato de Karina Milei pero prefiere quedarse en la presidencia de la Cámara de Diputados. En la intimidad Menem dice que ese cargo

es una picadora de carne y si lo acepta se arruina su carrera política.

«Banco a Manuel a Adorni desde el comienzo, antes y ahora también. Sigo en la Cámara de Diputados hasta que el presidente Javier Milei lo decida», agregó Menem en una entrevista en el streaming de El Cronista.

La última frase de Menem deja la puerta abierta a cambiar de cargo en el caso de que Milei se lo pida. El riojano sabe que hasta ahora el presidente sigue bancando a Adorni y en caso de tener que echarlo prefiere que su reemplazante sea Luis Petri. Pero Karina no quiere al mendocino.

La posible salida de Adorni ya es un tema más que instalado en el gabinete y desde el entorno de Patricia Bullrich hicieron trascender que en la reunión del viernes de la mesa política plantearía la necesidad de correrlo.

Según esta versión, Bullrich plantearía que el gobierno está paralizado por el escándalo de Adorni, un tema que ya lleva dos meses. LPO contó que Toto Caputo le hizo un planteo similar a Karina Milei, con el agravante que el desgaste del caso Adorni ya está afectando la economía.

Es que los funcionarios y dirigentes La Libertad Avanza no pueden hablar de otro tema que no sea el escándalo de Adorni y de hecho en estos días no hay prácticamente ningún libertario que esté dando entrevistas para no tener que responder sobre esto. El único que levantó el perfil fue Menem, algunos creen que para no ser el elegido.

Este miércoles, también Milei tuvo que desmentir una versión sobre un supuesto pedido de Toto Caputo para que designe a Pablo Quirno como jefe de Gabinete y Juan Pazo como canciller. «Otra pelotudez atómica», tuiteó el presidente. (LPO)