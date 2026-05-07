Destituyeron a los tres fiscales que investigaron el asesinato de Nora Dalmasso

El Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios Judiciales removió de sus cargos a Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles. Fue por negligencia y mal desempeño en sus funciones.

En un fallo unánime y sin precedentes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (Jury) resolvió este miércoles a la noche la destitución de los fiscales Francisco Javier Di Santo, Daniel Pedro Miralles y Luis Roberto Pizarro, quienes fueron hallados culpables de «negligencia grave» y «mal desempeño» en sus funciones durante las distintas etapas de la investigación del asesinato de Nora Dalmasso.

Esta decisión marca un hito institucional en esa provincia, ya que no se registran antecedentes similares de una remoción conjunta de tres funcionarios por una misma causa.

La resolución, leída por la presidente del cuerpo, la Doctora Julieta Rinaldi, estableció que tanto Di Santo como Miralles —quienes se desempeñaban en la sede judicial de Río Cuarto— y Pizarro —quien cumplía funciones en Río Tercero— quedaron inhabilitados de forma absoluta para desempeñar cualquier cargo público en la Justicia provincial.

El jurado consideró que sus actuaciones incurrieron en las causales previstas por el artículo 154 de la Constitución Provincial, lo que derivó en el cese inmediato de sus funciones.

Antes de dictar la sentencia final, el tribunal rechazó los diversos planteos de nulidad presentados por las defensas de los ahora ex fiscales.

Entre las peticiones desestimadas, se encontraba una impugnación del doctor Miralles referida a una prueba de mapeo genético, así como un planteo de «falta de acción por cosa juzgada», introducido por el doctor Di Santo.

Con estos rechazos, el cuerpo deliberativo ratificó la validez del proceso de acusación, que culminó con el apartamiento de los tres funcionarios judiciales.

El proceso de enjuiciamiento se extendió desde el pasado 21 de abril, jornada en la que se inició la etapa de debate y recepción de testimonios.

Tras escuchar los alegatos de las partes y las últimas palabras de los acusados, los integrantes del jurado —entre los que se encontraban los legisladores Walter Gispert, Miguel Nicolás y Facundo Torres, junto a la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti— procedieron a la votación final que resultó en la remoción masiva.

Tras la lectura del veredicto, el Jury notificó oficialmente lo resuelto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Magistratura.

Si bien se hizo reserva del «caso federal» por parte de los defensores, la lectura completa de los fundamentos del fallo fue programada para el próximo 20 de mayo de 2026, a las 9, momento en que se conocerán los detalles técnicos que sustentaron esta histórica destitución.

(Cadena3)