Carolina Moisés: «Limitar la libertad de expresión desde los poderes del Estado es una barbaridad»

Con el faltazo sin aviso de los funcionarios del Gobierno Nacional que fueron citados a dar explicaciones, la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, que preside la senadora jujeña Carolina Moisés recibió hoy a periodistas, académicos y entidades de la comunicación en el marco de una jornada de nominada: “Libertad de Expresión y Censura en la Argentina: el cierre de la Sala de Periodistas en la Casa Rosada”.

Estuvieron presentes como expositores Liliana Franco acreditada en Casa Rosada (Ámbito); Ariel Basile, jefe de Redacción (Ámbito); Malena Winer, periodista (Cooperativa Tiempo Argentino); Jaime Rosemberg, periodista acreditado por La Nación; Francisco Rabini, secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); Paula Moreno Román, secretaria del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y Luis Lozano, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

En tanto que sin mediar explicaciones ni respuestas a la convocatoria de la Comisión no asistieron el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari y la subsecretaria de Comunicación y Actos de Gobierno, Agustina Vilanova.

“El Poder Legislativo está para garantizar los derechos constitucionales, no se puede atacar a la prensa, está mal acosar a los periodistas, no corresponde limitar la libertad de expresión, mucho menos desde los poderes de Estado, y es una barbaridad haber cerrado la sala de prensa”, definió Moisés al término del encuentro.

Y agregó: “Creo que la carga simbólica es mucho mayor que la acción en sí y el hecho de que no hayan venido los funcionarios a dar la cara para dar explicaciones también es un indicador».

Moisés agradeció además a sus pares presentes, quienes adelantaron su apoyo al proyecto de ley que presentó junto a sus colegas del bloque Convicción Federal. Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, para garantizar salas de prensa permanentes en los tres poderes del Estado.

El impacto de las nuevas restricciones para el trabajo periodístico en la Rosada

A su turno Liliana Franco, periodista de Ámbito, expresó que si bien ya encuentra habilitada la sala de prensa, las restricciones de circulación hacen que la labor periodística se vuelva impracticable.

“Si eso es trabajar con libertad en la Casa Rosada, yo me voy a trabajar a mí casa, a un bar, a cualquier lado porque la verdad no tiene el menor sentido», señaló.

Y completó: «No podemos ver nada, yo casi diría que estoy tentada a ponerme una silla afuera, porque por lo menos en la calle puedo ver quién entra, entonces me voy a quedar en la puerta».

Por su parte, Jaime Rosenberg periodista de La Nación, expuso «nos gustaría tener funcionarios que respondan, y que cumplan con la obligación de suministrar información a la prensa y nosotros como intermediarios, transmitírsela a la gente”.

“El Gobierno no es dueño de la casa (por la Casa Rosada), nosotros tampoco somos dueños, es una casa que es de todos y ojalá volvamos a compartirla».

Entretanto, Ariel Basile, jefe de redacción de Ámbito y Malena Winer, en representación de la cooperativa de Tiempo Argentino, se refirieron a los amparos interpuestos ante la justicia por parte de los medios que integran y ratificaron la continuidad de las acciones judiciales, al tiempo que señalaron que el acceso a la Casa Rosada resulta esencial para el ejercicio del derecho a la información pública.

Paula Moreno Román, representante de FOPEA, explicó que desde el foro cuentan con un monitoreo de libertad de expresión, único en el país, desde el 2008 con una trazabilidad sobre la situación en ese aspecto, además de haber recientemente presentado el informe 2025, con un número récord de casos con «el poder político como principal agresor».

Al concluir la actividad, se realizó un intercambio entre los senadores y expositores presentes, momento en el cual, la senadora Moisés, destacó su compromiso en el avance de iniciativas legislativas orientadas a la protección de los derechos de los trabajadores de prensa y al fortalecimiento de la libertad de expresión, entre las que se incluye el debate sobre el Estatuto del Periodista.