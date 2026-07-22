Mejoras edilicias aseguran calidad de atención en el Hospital Calilegua

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Los trabajos se realizaron en la sala de enfermería de la Guardia y en el perímetro de la Institución. También se concretaron arreglos en el CAPS Papa Francisco.

Mejoras e el Hospital Calilegua

En el marco del Plan Estratégico de Salud II, el Ministerio de Salud de Jujuy continúa con diferentes obras de mejora y refacción en establecimientos sanitarios de la provincia a fin de asegurar confort en los espacios destinados a la atención de las personas usuarias y garantizar condiciones adecuadas de trabajo a los equipos.

En ese sentido, recientemente finalizaron los trabajos de refacción de la sala de enfermería de la Guardia del Hospital Calilegua, donde se realiza atención a la comunidad las 24 horas mientras, junto a la Unidad Regional N° 4, se culminó la nueva medianera que refuerza la seguridad de pacientes, trabajadores y vecinos.

En tanto, sumando acciones en la zona, se cumplió con el techado del ingreso al CAPS Papa Francisco, mejora que ofrece mayor comodidad y resguardo de las personas durante la espera.

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