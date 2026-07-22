Mejoras edilicias aseguran calidad de atención en el Hospital Calilegua

Los trabajos se realizaron en la sala de enfermería de la Guardia y en el perímetro de la Institución. También se concretaron arreglos en el CAPS Papa Francisco.

En el marco del Plan Estratégico de Salud II, el Ministerio de Salud de Jujuy continúa con diferentes obras de mejora y refacción en establecimientos sanitarios de la provincia a fin de asegurar confort en los espacios destinados a la atención de las personas usuarias y garantizar condiciones adecuadas de trabajo a los equipos.

En ese sentido, recientemente finalizaron los trabajos de refacción de la sala de enfermería de la Guardia del Hospital Calilegua, donde se realiza atención a la comunidad las 24 horas mientras, junto a la Unidad Regional N° 4, se culminó la nueva medianera que refuerza la seguridad de pacientes, trabajadores y vecinos.

En tanto, sumando acciones en la zona, se cumplió con el techado del ingreso al CAPS Papa Francisco, mejora que ofrece mayor comodidad y resguardo de las personas durante la espera.