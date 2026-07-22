«Jujuy sin barreras» se despliega en Alto Comedero con servicios de Salud para personas con discapacidad

Equipos interdisciplinarios brindarán numerosos servicios gratuitos con base en CAPS de la zona.

A través de la Dirección Provincial de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión Social, el Ministerio de Salud lleva adelante las acciones de “Jujuy sin barreras” con jornadas comunitarias y la disponibilidad de servicios enfocados en la inclusión social, la accesibilidad universal y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

En este caso, desde el lunes 27 al viernes 31 de julio el despliegue territorial de «Jujuy sin barreras» se realizará de forma directa en Alto Comedero, coordinando acciones con los puestos de salud de la zona que funcionarán como núcleos de cercanía de modo que las personas con discapacidad o movilidad reducida accedan a los servicios lo más próximo a su domicilio.

Las acciones sanitarias se enfocarán en la detección temprana, controles de salud integrales y la descentralización de asesorías sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) junto a los equipos territoriales de Rehabilitación, sumando orientación específica, así como talleres inclusivos.

La descentralización en el sector sur de San Salvador de Jujuy busca eliminar las barreras geográficas y de transporte, consolidando una red asistencial directa en los puntos habitacionales con mayor demanda del sector.

«Jujuy sin barreras» en Alto Comedero

La primera etapa de “Jujuy sin barreras” se concentrará en la zona que corresponde a los Centros de Salud Che Guevara y ARA San Juan, según el siguiente cronograma siempre en el horario de 9 a 12.

Lunes 27 de julio: CAPS Che Guevara – Evaluación de CUD (8 turnos), operativo y talleres de salud integral y rehabilitación

Martes 28 de julio: CAPS Che Guevara – Jornada de Pautas del Neurodesarrollo, Asesoramiento de CUD, CMO, Pensión No Contributiva, Derechos de la Personas con Discapacidad e Incluir Salud

Miércoles 29 de julio: CAPS ARA San Juan – Evaluación de CUD (8 turnos), Talleres de Familia, Construcción de Juegos, Evolución de Paciente con especialistas en rehabilitación

Jueves 30 de julio: CAPS ARA San Juan – Encuentro comunitario, consejerías y pausas activas en el SUM; Taller de ACV; Taller de pautas del Neurodesarrollo; Actividades deportivas

Viernes 31 de julio: CAPS ARA San Juan – Cierre de la semana concientización, controles y evaluaciones con especialistas de Rehabilitación, Evaluación de CUD (8 turnos), Talleres de vivencias, Juegos Sensitivos, Pautas del Neurodesarrollo