Centros culturales ofrecen muestras, visitas guiadas y talleres para las vacaciones de invierno

La agenda de los centros culturales combina muestras de arte, visitas guiadas y talleres para toda la familia durante las vacaciones de invierno.

Muestras de artes visuales, visitas guiadas y una amplia oferta de talleres marcan la programación de los centros culturales de Jujuy durante las vacaciones de invierno. Hasta el 29 de julio, esta agenda cultural reúne en la capital propuestas en su mayoría libres y gratuitas para toda la familia.

Agenda de los centros culturales

El Centro Cultural Culturarte presenta la muestra «Huellas de un Recorrido», de Cecilia Rabbi Baldi, con curaduría de Julio Sapollnik, que permanece abierta hasta el 7 de agosto. La actividad es libre y gratuita, y puede visitarse de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. Como cierre de la semana, el martes 28 de julio a las 18:00 horas se realiza una exposición y diálogo con la artista, moderada por Reinaldo Castro, en el marco de la misma muestra.

Durante el receso invernal, además, los centros culturales abren al público los sábados de julio de 17:00 a 21:00 horas. Las visitas guiadas para grupos y escuelas requieren inscripción previa. Culturarte se encuentra en San Martín y Sarmiento, en San Salvador de Jujuy.

Centro de Arte Joven Andino

Más conocido como la Caja, exhibe la muestra «Zoom, grabado profundo», de los artistas Ana Belén Martínez, Leonardo Otamendi y Tian Ortiz, hasta el 4 de agosto. La propuesta es libre y gratuita y puede recorrerse de 08:00 a 20:00 horas, en su sede de calle Alvear 534.

Casa Macedonio Graz

El Museo y Centro Cultural ofrece la muestra «Cavilaciones gráficas», de Juan Francisco Acuña y Lucas Rebollo, que puede visitarse hasta el 10 de agosto de manera libre y gratuita. A ella se suma la visita al museo «Conociendo a Macedonio Graz», disponible de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. El espacio está ubicado en Lamadrid esquina Güemes.

Casa de Letras

Concentra buena parte de la oferta de talleres de la semana. El jueves 23 la jornada reúne el Taller de Quechua, a cargo de Kusi Killa, de 16:00 a 18:00 horas; el taller de lectura, coordinado por Matilde Almada, de 18:00 a 20:00 horas; y la presentación del libro «En Tiempos del Dragón de Madera», de Mercedes Burgos, a las 19:30 horas en la Planta Alta.

La programación continúa el viernes 24 con el taller de canto e instrumentos de viento, a cargo de Elina Alabar, de 16:00 a 18:00 horas, y el martes 28 con el taller «Canto con Caja», coordinado por Elsa Tapia, desde las 18:00 horas. La presentación del libro y el taller de lectura son de acceso gratuito, mientras que el resto de los talleres son arancelados.

El miércoles 29 de julio se dicta el taller «Crecer Pintando», coordinado por Nayla Ramírez, de 18:00 a 20:00 horas.

Sala Silvetti

Reúne, hasta el 27 de julio, la muestra fotográfica «Moments», de Atilio Spinello. La exposición es libre y gratuita y puede visitarse de 09:00 a 20:00 horas, en calle Canónigo Gorriti 295. La programación completa de los espacios culturales puede consultarse en el portal del Ministerio de Cultura y Turismo, que integra esta programación a la agenda cultural de los Centros Culturales de la provincia.