MeetUp Argentina 2025: Un encuentro para fortalecer acuerdos de cooperación y promoción turística

10 / agosto / 2025 Turismo
MeetUp Argentina es el espacio donde convergen los referentes de la industria de reuniones, un espacio para que destinos sede, organizadores, prestadores de servicios y clientes creen nuevos lazos y oportunidades de negocio.
Durante dos jornadas se realizaron diferentes actividades donde se tratan temas del presente y el futuro de la actividad, dándole voz a sus protagonistas, tanto de Argentina como a nivel mundial, siendo un faro de innovación.
En el Meet Up Argentina 2025, la provincia de Jujuy se sumó a las actividades, con la participación del Ministerio de Turismo y Cultura y referentes del sector privado del Turismo en Jujuy.
Cooperación para la formación y capacitación
El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas y el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, encabezaron la delegación provincial que firmó, por un lado, una carta de intención de cooperación con la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), destinada a la formación y capacitación en el sector MICE (turismo de reuniones). MICE Week propone una agenda completa de acciones Acadèmicas, Institucionales y Comerciales, brindando el espacio perfecto de Networking con toda la cadena de valor de la industria MICE nacional e internacional.
El acuerdo, rubricado junto a la Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fé, contempla el diseño e implementación de propuestas formativas, la identificación de perfiles laborales demandados y la difusión de las capacitaciones que brinda la Escuela de Negocios de AOCA en distintas localidades.
Convenio Jujuy – Bariloche
Por otro lado, Jujuy suscribió un convenio de colaboración y asistencia turística con la ciudad de Bariloche, firmado por Posadas y el intendente Walter Cortés.
El documento establece el intercambio de experiencias de gestión, la difusión cruzada de la oferta turística y la coordinación de acciones para desarrollar políticas y planes conjuntos, con el objetivo de promover el flujo de visitantes entre ambos destinos.
“Estos acuerdos nos permiten seguir tejiendo redes con otros destinos líderes, compartir conocimientos y multiplicar oportunidades de negocio y de formación para nuestros profesionales”, sostuvo Posadas.
“El turismo de reuniones es una herramienta estratégica para el desarrollo económico y la integración federal, y Jujuy tiene todo para ser un actor protagónico en este segmento”, agregó.
La participación de Jujuy en el Meet Up Argentina 2025 —que se desarrolló el 6 y 7 de agosto en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y reunió a más de 2.000 citas de negocios, conferencias y paneles especializados— ratificó la estrategia provincial de posicionar a la provincia como sede de eventos nacionales e internacionales, apostando a la sostenibilidad, la innovación y el trabajo interinstitucional.
