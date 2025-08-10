Zapla remonta y domina a San Francisco en una tarde de pura garra

En el caluroso escenario del Libero Bravo, en el barrio Mariano, se vivió un duelo de emociones que terminó con la victoria del local, Zapla, por 3-1 sobre San Francisco. El partido comenzó complicado para el merengón, que sufrió un golpe inesperado cuando, a los 44 minutos del primer tiempo, Armella abrió el marcador para los visitantes.

Lejos de amedrentarse, el equipo blanco salió con todo en el complemento, decidido a revertir la historia. A los 8 minutos, Agustín Durán igualó el partido con un disparo que ilusionó a la parcialidad local. Apenas ocho minutos después, el mismo Durán estampó el segundo gol, desatando la euforia en las tribunas y poniendo a Zapla al mando del encuentro.

Con el ánimo en alza y el dominio territorial claro, Zapla se adueñó del balón y las acciones, buscando sellar la victoria. Y lo hizo con un golazo de Condori, delantero surgido de las inferiores, que a los 38 minutos del segundo tiempo sentenció el triunfo y confirmó que el barrio Mariano volvería a festejar.

Tras el encuentro, Facundo Nicolás Torres, capitán del equipo, reconoció la preocupación que les generó el primer tiempo. Explicó que perder 1 a 0 en la primera mitad no es algo que puedan permitir y que el equipo debe ser autocrítico para mejorar. “Sabemos que hay que trabajar más y no basta solo con las ganas; hay que demostrarlo en la cancha”, comentó.

Torres destacó la importancia de la actitud y el compromiso: la remontada fue una muestra clara de que el equipo está dispuesto a pelear hasta el final. Sin embargo, también admitió que la imagen mostrada no fue la ideal y que deben seguir trabajando para que el hincha se sienta orgulloso. “No me gusta que digan que esto no es Zapla, porque sé bien lo que significa defender esta camiseta. Si alguien piensa eso, es porque no hicimos bien las cosas”, sentenció.

Finalmente, el capitán puso la mirada en el futuro inmediato, con la responsabilidad de representar al club en los próximos compromisos y la voluntad firme de mantener la identidad de lucha y compromiso que caracteriza a Zapla-

Detalles del partido:

* Estadio: Libro Bravo (Barrio Mariano)

* Resultado: Zapla 3 – San Francisco 1

* Goles: Armella (44’ PT, San Francisco), Agustín Durán (8’ ST y 16’ ST, Zapla), Condori (38’ ST, Zapla) Por: Nicolás Casas