Las 24 Horas de Jujuy – "Resiliencia en colores" fue parte del Finde Estudiantil

“Resiliencia en colores” fue parte del Finde Estudiantil

10 / agosto / 2025 Sociedad

Se trata de una campaña: Arte contra el bullying por medio de un proyecto integrador referido al arte y educación – emocional.

“Resiliencia en colores” fue parte del Finde Estudiantil

Es un trabajo de docentes y artistas jujeños encabezados por la profesora de Psicología Verónica Elizabeth Sánchez, Prof. Cintia Coria y Ezequiel Torres (Artista y coordinador del espacio Centro Culturarte)

La obra artística en Slogan #No seas Parte del Daño# se hizo para concientizar contra la violencia y el bullying en la Provincia. Los principales pilares del proyecto son: educación emocional y la intervención artística.

Cabe acotar que es una iniciativa que surgió el año pasado, dentro del marco de la fiesta nacional de los estudiantes, siendo la idea central, que los estudiantes incorporen experiencias y recuerdos maravillosas sobre la temática.

El proyecto se divide en dos jornadas El Ente y el durante en el marco FNE. En la primera parte El Ente convoca a la comisión estudiantil para elección de un slogan que represente a la FNE. Por consiguiente, en esta oportunidad se lleva a cabo la segunda instancia que es la Artística.

Así, los organizadores y los Artistas Jujeños invitan a los estudiantes a que se sumen a las demás jornadas, para ser parte de la campaña solidaria.

Los coordinadores agradecieron al ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, al Ministerio de Desarrollo Humano y al Ente Autárquico Permanente por la colaboración continua.

