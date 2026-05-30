Medicamentos en riesgo: El Colfarjuy volvió a rechazar la venta fuera de las farmacias

El Colegio Farmacéutico de Jujuy reiteró su preocupación por el nuevo paquete de desregulación económica que impulsa el Gobierno nacional y que busca modificar el actual sistema de venta y control de medicamentos en la Argentina. Desde la entidad advirtieron que permitir la comercialización fuera de las farmacias representa “un riesgo para la salud pública”.

La postura fue expresada por el presidente del Colfarjuy, Gustavo Martínez, quien rechazó la intención del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, de reemplazar la Ley 17.565, normativa que regula el ejercicio de la profesión farmacéutica y la habilitación de farmacias en todo el país.

“No se puede hablar de modernización cuando lo que se hace es debilitar los controles sanitarios. Permitir la venta de medicamentos fuera de las farmacias es retroceder en materia de salud pública”, expresó Martínez.

El medicamento como bien social

Desde el Colfarjuy remarcaron que la venta exclusiva en farmacias no responde a una cuestión comercial, sino sanitaria. Martínez recordó que la normativa vigente se consolidó luego de años en los que la venta indiscriminada generó riesgos para la población.

“Si desde hace décadas los medicamentos se venden en farmacias es porque se entendió que estaba en juego la salud pública”, señaló.

En ese sentido, insistió en que el medicamento debe ser considerado “un bien social y no una mercancía que pueda venderse en cualquier lado y sin supervisión profesional”.

El presidente del Colfarjuy explicó que detrás de cada dispensa existe un control sanitario, asesoramiento profesional y trazabilidad del producto, aspectos que podrían verse afectados en un esquema desregulado.

La advertencia sobre medicamentos falsificados

Uno de los principales puntos de alerta planteados por el Colfarjuy está vinculado a la posible circulación de medicamentos adulterados o falsificados.

“En Argentina ya hubo antecedentes graves por la circulación de medicamentos falsificados y Jujuy no está exenta de esos riesgos. Cuando un medicamento sale del circuito controlado de las farmacias, aumenta el peligro para toda la población. Un producto adulterado puede no hacer efecto, pero también puede contener sustancias tóxicas con consecuencias irreversibles”, advirtió Martínez.

Desde la institución señalaron que el actual sistema farmacéutico argentino cuenta con controles específicos para garantizar la seguridad de los productos y la correcta conservación de los medicamentos.

“Los medicamentos deben estar en las farmacias”

Martínez recordó además que durante 2023 el Gobierno nacional ya había impulsado cambios similares mediante el DNU 70, que incluía modificaciones sobre el ejercicio profesional farmacéutico y la comercialización de medicamentos.

En aquel momento, las instituciones farmacéuticas de todo el país acompañaron el planteo judicial impulsado por la Confederación Farmacéutica Argentina. La Justicia hizo lugar a una medida cautelar y suspendió la aplicación de esos artículos.

“La Justicia decidió que los medicamentos sigan estando en la farmacia, pero ahora otra vez van por la desregulación”, expresó Martínez.

Finalmente, el presidente del Colfarjuy consideró que detrás de estas iniciativas prevalece una mirada económica por sobre una sanitaria.

“Evidentemente el modelo comercial es lo que quieren imponer frente al modelo sanitario que tenemos hoy en nuestras farmacias argentinas. La venta de medicamentos fuera de la farmacia es un delito y es un peligro para la salud pública”, concluyó.

Desde el Colegio Farmacéutico de Jujuy remarcaron que continuarán defendiendo el actual modelo sanitario y el rol profesional del farmacéutico en la protección y defensa de la salud de la comunidad.