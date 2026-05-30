Cronograma de atención de la Dirección de Zoonosis para la primera semana de junio

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La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de actividades previstas para la próxima semana, con el objetivo de acercar los servicios de castración y vacunación antirrábica promoviendo el cuidado responsable de mascotas en distintos sectores de la ciudad.

Cronograma de atención de la Dirección de Zoonosis para la primera semana de junio

Las jornadas se desarrollarán mediante el quirófano externo itinerante en barrios de Alto Comedero y Malvinas, permitiendo a vecinos y vecinas acceder a la atención cercana a sus hogares.

Lunes 1 de junio

  • Quirófano Externo – 8 hs
    Miguel Cané esquina 10 de Junio (Polideportivo), barrio 13 de Julio, Malvinas.

Martes 2 de junio

  • Quirófano Externo – 8 hs
    Miguel Cané esquina 10 de Junio (Polideportivo), barrio 13 de Julio, Malvinas.

Miércoles 3 de junio

  • Quirófano Externo – 14 hs
    Avenida Fuerza Aérea esquina Pampa Blanca, barrio Éxodo Jujeño de Alto Comedero.

Jueves 4 de junio

  • Quirófano Externo – 8 hs
    CIC Che Guevara, Manzana 1, Lote 1, barrio Che Guevara.

Viernes 5 de junio

  • Quirófano Externo – 8 hs
    CPV Combate de Alto Comedero, Manzana AP2, Lote 43, 47 Hectáreas del barrio Alto Comedero.
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