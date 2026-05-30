Cronograma de atención de la Dirección de Zoonosis para la primera semana de junio

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de actividades previstas para la próxima semana, con el objetivo de acercar los servicios de castración y vacunación antirrábica promoviendo el cuidado responsable de mascotas en distintos sectores de la ciudad.

Las jornadas se desarrollarán mediante el quirófano externo itinerante en barrios de Alto Comedero y Malvinas, permitiendo a vecinos y vecinas acceder a la atención cercana a sus hogares.

Lunes 1 de junio

Quirófano Externo – 8 hs

Miguel Cané esquina 10 de Junio (Polideportivo), barrio 13 de Julio, Malvinas.

Martes 2 de junio

Quirófano Externo – 8 hs

Miguel Cané esquina 10 de Junio (Polideportivo), barrio 13 de Julio, Malvinas.

Miércoles 3 de junio

Quirófano Externo – 14 hs

Avenida Fuerza Aérea esquina Pampa Blanca, barrio Éxodo Jujeño de Alto Comedero.

Jueves 4 de junio

Quirófano Externo – 8 hs

CIC Che Guevara, Manzana 1, Lote 1, barrio Che Guevara.

Viernes 5 de junio