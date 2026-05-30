Realizan trabajos de saneamiento y mantenimiento integral en el Mercado de Abasto

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy inició este fin de semana un operativo integral de lavado, limpieza y desinfección en el Mercado de Concentración y Abasto, con el objetivo de fortalecer las condiciones de higiene y seguridad sanitaria del predio. Mientras se desarrollan las tareas de mantenimiento, los puesteros continúan comercializando sus productos en espacios provisorios ubicados en el exterior de la nave principal, garantizando la continuidad de la actividad y la atención a los vecinos.

Según se había dado a conocer, las actividades de mantenimiento fueron programadas para los días sábado 30 y domingo 31 de mayo, con el fin de garantizar mejores condiciones sanitarias, tanto para los puesteros como para los vecinos que concurren al predio a realizar sus compras cotidianas.

El director de Mercados y Ferias, Pablo Martínez, destacó la importancia de estas intervenciones periódicas para asegurar un entorno saludable. Según explicó el funcionario, estas acciones siguen una directiva imperativa de la gestión municipal, “el mandato de nuestro intendente es que todos los establecimientos que manipulen alimentos sean higiénicos y mantengan los mayores estándares para garantizar la salud”. En este sentido, Martínez señaló que, para un control de plagas efectivo, “es vital realizar estas limpiezas de forma recurrente, aproximadamente cada tres o seis meses”.

Asimismo, el director resaltó que el organismo debe ser el primero en dar cumplimiento a las normas sanitarias y de seguridad subrayando que desde el inicio de su gestión se ha priorizado mantener la salubridad, higiene y seguridad en toda instalación municipal destinada a la comercialización de alimentos frescos.

Continuidad de la actividad comercial

Conscientes del impacto económico que implicaría un cese total de actividades en un fin de semana, la Municipalidad dispuso la reubicación temporal de los puesteros en la parte exterior de la nave principal mientras duran las tareas de limpieza. Martínez fue enfático al respecto, “bajo ningún punto de vista íbamos a dejar que pierdan un día de trabajo porque la verdura no espera, la economía no espera; de manera que temporaria y excepcionalmente los reubicamos en la parte exterior”.

En este contexto, el funcionario instó a los vecinos a seguir apoyando a los comerciantes locales en sus puestos provisorios: “invitamos a todos a seguir comprándoles porque la verdad que son muchas familias que viven de esto”.

Finalmente, el funcionario adelantó que se prevé que los comerciantes regresen a sus puestos habituales dentro de la nave principal entre las 18:00 y 19:00 horas del domingo, ya que el establecimiento retomará su actividad normal y atención al público el lunes 1 de junio en sus horarios habituales y, de esta manera, tendrán el tiempo suficiente para organizar sus puestos de venta.