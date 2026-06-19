Máxima alerta por brote descontrolado de ébola en el Congo

Un brote de ébola se propaga rápidamente en el Congo: hay 231 fallecimientos por el virus, con 21 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas, lo que ha dejado a la OMS en máxima alerta.

Al menos 21 personas en la República Democrática del Congo se han contagiado de ébola en las últimas 24 horas, mientras que al menos 30 han muerto desde principios de mayo y se han confirmado hasta la fecha un total de 896 casos, llegando a una cifra fatal de 232 fallecimientos en ese país africano en estos meses debido a este virus altamente contagioso, que pertenece a las enfermedades hemorrágicas virales.

Según los especialistas de la OMS, el epicentro del brote en el Congo, declarado el 15 de mayo, ha sido el campamento de Kigonze, en Bunia, un asentamiento para personas desplazadas por la violencia armada tribal en la nación africana. Las autoridades advierten que allí hay una alta tasa de mortalidad y se evidencia una propagación sin precedentes del ébola Bundibugyo, una rara y peligrosa cepa que causa fiebre hemorrágica grave y fue detectada por primera vez en Uganda en 2007.

«El brote sigue siendo grave» y está «evolucionando muy rápido», declaró a France24 Marie-Roseline Belizaire, responsable de emergencias para África en la OMS, quien alertó sobre una «transmisión acelerada».

En declaraciones a periodistas en Ginebra desde Bunia, capital de la provincia de Ituri, Belizaire añadió sin embargo que percibe «una respuesta que se fortalece cada día».

Kato Lonu, de 47 años y residente en el campamento donde ha sido el epicentro del brote, perdió a dos hijos por el ébola, entre ellos uno de seis meses. «Estas son condiciones en las que ningún ser humano debería tener que vivir. Si miras a tu alrededor, la gente está muriendo una tras otra», afirmó ante la agencia Reuters.

La OMS advirtió esta semana que el brote de ébola en el Congo es una emergencia de salud pública internacional declarada, y aseveró que la cepa Bundibugyo no cuenta con una vacuna y que esta afecta principalmente la provincia de Ituri. Además, enfatizó la dificultad en el terreno que enfrenta el personal médico debido a los conflictos armados y las condiciones de hacinamiento en los campamentos. Desde mayo, entre el personal de salud ha habido 60 infectados y han fallecido 34 de ellos.

“En la provincia de Ituri, epicentro del brote, casi cinco millones de personas viven en medio de un conflicto persistente. Actualmente, uno de cada cuatro personas necesita asistencia humanitaria y uno de cada cinco se encuentra desplazada internamente”, comentó a Europa Press el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El especialista describió al ébola como una enfermedad que se propaga por contacto estrecho con fluidos corporales infectados, por lo que una mejor detección facilita que los equipos de respuesta realicen entierros seguros, reduciendo así el «riesgo muy elevado» que supone el manejo de cadáveres infectados por parte de los familiares.

“La violencia está obligando a la población a huir, incluidos trabajadores sanitarios y humanitarios”, señaló Tedros, y agregó que la situación “dificulta gravemente los esfuerzos para ampliar el rastreo de contactos del ébola e identificar las infecciones con la suficiente antelación para brindar atención de apoyo”.

(Urgente24)