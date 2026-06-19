Creciente conciencia y solidaridad de la comunidad jujeña con la donación de órganos

La sensibilización de la comunidad hace posible la recuperación y la calidad de vida para personas en situaciones críticas de salud.

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó el compromiso solidario de la comunidad frente a la donación de órganos, lo que posibilita mayores alternativas de recuperación y de calidad de vida para las personas de todas las edades que se encuentran a la espera de un trasplante en la provincia y el país.

En ese sentido, son permanentes las actividades de sensibilización en las que participan equipos e instituciones de salud de los ámbitos público y privado, instituciones educativas, deportivas, sociales, culturales y entidades civiles sobre la importancia de la donación de órganos mientras continúa la capacitación para la actuación en protocolos y gestión integral de cada procedimiento de procuración y ablación, incluyendo aspectos administrativos, logísticos y sociales.

La articulación y la suma de voluntades ubica a la provincia como uno de los distritos argentinos con mejor desempeño en donación de órganos, ya que año a año, afianza las posibilidades superando el número de procedimientos de ablación. A la fecha, con cuatro nuevos operativos realizados en el Hospital Pablo Soria, la provincia alcanza 44 ablaciones desde comienzos de 2026.

“Uno de los recientes procedimientos realizados tuvo carácter multiórgánico, iniciando el proceso en el Hospital San Roque y continuando luego en el Pablo Soria con una demanda total de más 36 horas de trabajo”, explicó el responsable del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), Luis Luna, y resaltó que “como siempre un trabajo en equipo impecable de la salud de Jujuy, en esta oportunidad junto a profesionales que llegaron desde Buenos Aires”.

Sobre la donación de órganos

Por consultas, se encuentra a disposición el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; teléfono 4221228.