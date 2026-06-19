Ante aumento de actos delictivos: Trabajan en mayor seguridad y control en Palma Sola

Importante reunión entre la Municipalidad de Palma Sola y jefes de la Unidad Regional 2 de Policía de San Pedro de Jujuy sobre seguridad y controles en esa zona.

La Municipalidad de Palma Sola y autoridades de la Unidad Regional N° 2 de la Policía de la Provincia mantuvieron una reunión de trabajo destinada a fortalecer las estrategias de prevención, seguridad y control en la localidad, luego de una serie de hechos delictivos que generaron preocupación entre los vecinos.

El encuentro se realizó durante la presente semana y contó con la participación del intendente de Palma Sola, Francisco Vaquera; representantes del Ministerio de Seguridad de la provincia; autoridades de la Unidad Regional N° 2 de San Pedro de Jujuy; jefes de cuadrante; responsables de la Comisaría Seccional N° 36; integrantes del Concejo Deliberante local y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

Durante la reunión se abordó la situación generada por recientes hechos de inseguridad ocurridos en la localidad, entre ellos asaltos cometidos con armas de fuego y robos de importantes sumas de dinero. Estos episodios despertaron preocupación entre los habitantes de Palma Sola debido a la modalidad empleada por los delincuentes y al impacto que generan en la tranquilidad de las familias.

El intendente Francisco Vaquera explicó que la convocatoria surgió a partir de la inquietud planteada por los vecinos y las instituciones locales, quienes solicitaron una respuesta coordinada entre los distintos organismos responsables de la seguridad pública.

En este sentido, destacó que tanto el Departamento Ejecutivo Municipal como la totalidad de los concejales que integran el cuerpo legislativo acompañaron las gestiones realizadas ante el Gobierno de la provincia para solicitar mayores medidas de prevención y vigilancia.

Como resultado de este trabajo conjunto, las autoridades provinciales comenzaron a implementar distintas acciones destinadas a reforzar la seguridad en Palma Sola. Entre ellas se encuentran el despliegue permanente de efectivos policiales, el fortalecimiento de los controles preventivos y el análisis de nuevos mecanismos de vigilancia para mejorar la cobertura en la localidad.

Uno de los principales puntos tratados durante el encuentro fue la incorporación de cámaras de seguridad y otras herramientas tecnológicas que permitan optimizar las tareas de monitoreo y prevención del delito. Además, se acordó avanzar en programas de participación comunitaria que involucren a los vecinos en la construcción de estrategias de seguridad ciudadana.

Vaquera señaló que actualmente la Policía de la Provincia mantiene operativos permanentes en la localidad, lo que permitió reforzar la presencia policial y brindar una mayor sensación de seguridad a la comunidad.

Asimismo, adelantó que durante los próximos días visitarán Palma Sola integrantes del Grupo Enlace de la Unidad Regional N° 2 con el objetivo de trabajar junto a los vecinos en la implementación de sistemas de alarmas comunitarias y otras medidas preventivas destinadas a reducir las posibilidades de hechos delictivos.

Otro de los aspectos analizados fue el fortalecimiento de los controles en los accesos a la localidad. Palma Sola cuenta con diversas vías de comunicación terrestre que conectan la zona con otras localidades de Jujuy y provincias vecinas, por lo que se considera fundamental mantener un monitoreo permanente del tránsito vehicular y de personas.

En ese marco, se destacó la importancia de los controles instalados sobre la Ruta Provincial N° 6 y sobre la Ruta Nacional N° 80, corredor estratégico que conecta la localidad con la provincia de Salta. En este último sector funciona un puesto caminero a cargo de Seguridad Vial de la Provincia, destinado a reforzar las tareas de control y prevención.

Las autoridades también informaron que recientemente se mejoró la conectividad en dicho puesto de control mediante la incorporación de tecnología satelital, permitiendo a los efectivos contar con acceso permanente a internet y herramientas de comunicación más eficientes para el desarrollo de sus funciones.

Además, se indicó que los agentes asignados a estos operativos disponen de movilidad propia y reciben supervisión constante por parte de los equipos policiales que trabajan en toda la jurisdicción de Palma Sola y en distintas rutas que integran el Departamento Santa Bárbara.

Finalmente, el intendente Francisco Vaquera destacó la predisposición mostrada por el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia para atender las demandas de la comunidad, remarcando que el trabajo coordinado entre los distintos organismos permitirá fortalecer la prevención y brindar mayores garantías de seguridad a los vecinos de Palma Sola.

Además las autoridades coincidieron en que la participación de la comunidad, junto al compromiso de las instituciones y las fuerzas de seguridad, será fundamental para consolidar un sistema de prevención más eficiente y garantizar la tranquilidad de las familias de la localidad.