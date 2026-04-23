Matías Paternó y la Ley FOGIN: «No vamos a permitir más cajas negras con la plata de los contribuyentes»

El diputado provincial por el bloque de La Libertad Avanza, Matías Paternó, fijó posición frente a la reciente sanción de la Ley de Fomento a Grandes Inversiones (FOGIN).

Si bien el legislador acompañó la iniciativa en términos generales para no frenar el desarrollo económico, lanzó una advertencia sobre los mecanismos de control del gasto público incluidos en el proyecto del Ejecutivo Provincial.

Paternó fue tajante al señalar su preocupación por el artículo 11 de la normativa, el cual establece la creación de un fondo fiduciario alimentado por el 2% de la recaudación de Ingresos Brutos. Para el legislador provincial, este esquema no es más que una herramienta para el manejo opaco de los fondos.

«Nos llama poderosamente la atención este fondo. Estamos ante una estructura que permite el manejo discrecional de recursos que pertenecen a los ciudadanos. Es dinero que sale del esfuerzo de quienes producen y termina en una caja cuya rendición de cuentas es, históricamente, dudosa», sentenció el diputado.

«Acompañamos el fomento a la inversión porque creemos en el sector privado como motor de la Provincia, pero no vamos a ser cómplices de la creación de nuevas cajas negras. Exigimos que cada peso del impuesto a los Ingresos Brutos que se asigne a este fondo sea auditado y publicado de manera clara», agregó Paternó.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la batalla cultural y fiscal. «Vinimos a cambiar la forma de hacer política, defender el bolsillo de la gente implica, primero que nada, controlar qué hace el Estado con lo que recauda», destacó.