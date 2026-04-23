GIRSU JUJUY S.E. fortalece la operatividad del sistema provincial con una inversión estratégica

GIRSU JUJUY S.E. culminó una intervención planificada de mantenimiento mayor y mejora continua en la Estación de Transferencia y Clasificación San Pedro.

En el marco del fortalecimiento permanente del sistema provincial de gestión integral de residuos, la empresa GIRSU JUJUY S.E. culminó una intervención planificada de mantenimiento mayor y mejora continua en la Estación de Clasificación y Transferencia de San Pedro, una infraestructura clave para la prestación del servicio a los municipios de la región.

Esta acción forma parte de la política de sostenimiento y optimización de las unidades operativas que integran el sistema GIRSU, garantizando la continuidad de un servicio esencial para la provincia y asegurando la plena capacidad de funcionamiento de la planta frente al volumen creciente de residuos que procesa diariamente.

Las tareas incluyeron la intervención sobre maquinarias de gran porte, entre ellas la cinta de clasificación y la cinta de elevación —equipos de tecnología importada cuyas dimensiones superan los 68 metros de longitud—, diseñadas específicamente para el tratamiento de altos volúmenes de residuos sólidos urbanos.

La ejecución de este proceso implicó la adquisición de repuestos especiales, la contratación de mano de obra profesional especializada y el trabajo articulado del equipo de mantenimiento de la empresa. La planificación anticipada permitió llevar adelante las tareas sin afectar la continuidad del servicio, optimizando tiempos y garantizando la recuperación total de la operatividad del complejo.

GIRSU JUJUY S.E.: Inversión estratégica en la Estación de Clasificación y Transferencia de San Pedro

La inversión total destinada a estas acciones superó los $ 31 millones e incluyó tanto la adquisición de repuestos importados como los servicios técnicos necesarios. Este tipo de intervenciones resulta fundamental para evitar costos mayores derivados de eventuales paradas operativas o reemplazos estructurales de equipamiento, asegurando la eficiencia del sistema en el mediano y largo plazo.

Asimismo, la empresa destaca el compromiso y la participación de su equipo operativo, cuyo trabajo coordinado —integrado por personal de mantenimiento, tolveros, choferes, maquinistas y áreas administrativas— fue clave para el desarrollo exitoso de las tareas. A su vez, los equipos técnicos de higiene y seguridad supervisaron cada etapa del proceso, garantizando condiciones de trabajo seguras mediante la aplicación de protocolos específicos y el uso de equipamiento adecuado para intervenciones de alta complejidad.

En este contexto, GIRSU JUJUY S.E. reafirma su compromiso con el fortalecimiento de un sistema que hoy integra a la mayoría de los municipios de la provincia, y destaca la importancia de continuar profundizando, de manera conjunta con los gobiernos locales, las políticas de separación de residuos en origen.

La correcta clasificación de los residuos en los hogares y su recolección diferenciada mejora la calidad de los materiales recuperables, pero sobre todo contribuye a preservar la infraestructura existente, optimizar los procesos operativos y extender la vida útil de las plantas, reduciendo costos y mejorando la eficiencia del sistema en su conjunto.