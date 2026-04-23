El debate continúa: “No más filas para hacer trámites”

Los debates públicos tienen resultados concretos. Las opiniones encontradas de Andrés Mendieta con las mías pueden despertar interés sobre temas actuales que consideramos que en Jujuy no se piensan ni trabajan.

La importancia de hablar de Inteligencia Artificial en Jujuy tiene un objetivo muy concreto. Que la política tome este tema y se ocupe de aplicarlo en la administración pública de manera óptima, eficiente y al servicio de los jujeños.La intención de la administración del Estado no deber ser reemplazar los oficios existentes, sino usarla para algo positivo.

Muy inteligentemente Andrés afirma que el verdadero daño que hace la IA, cuando se habilita a ciertos oficios laborales, es disminuir la fuerza de voluntad y la vocación del trabajador. Este enfoque tiene una profundidad enorme, ya que el verdadero problema no sería solamente los trabajos redundantes, sino el sentirse sin utilidad.

Décadas pasadas los mecanógrafos quedaron sin trabajo porque la máquina de escribir dejo de usarse, y lo mismo sucede por el temor o resistencia de la aplicación de la IA en muchos trabajos realizado por las personas.

En esos momentos la gente dedicada a la mecanografías manifestó y protesto públicamente sobre la situación, y eso mismo comienza a observarse en este contexto histórico.

La hiperdigitalización es una avalancha mundial irrefrenable, que está metida en todos los ámbitos de nuestra vida privada y pública. La buena aplicación de la IA en la administración pública no debería generar resistencia, sino soluciones concretas. Mínimamente deberíamos aplicarla en atención al público de gestiones cotidianas, para optimizar el tiempo de las personas.

Los trámites que requiere la apertura de un comercio en Jujuy, lleva por lo menos 4 meses: todas las gestiones deberían hacerse digitalmente, hasta la inspección de bomberos que podría realizarse mediante una videollamada en lugar de esperar la visita personal.

Si yo fuera una persona cercana al gobernador Carlos Sadir propondría lo siguiente: “Plan provincial de fila 0”. El propósito es nunca más un ciudadano de Jujuy haciendo fila para hacer trámite. Deberían desaparecer las filas en la administración pública.Para eso se debe implementar desde la conducción la aplicación concreta. Desde mi punto de vista se avanzó bastante poco, y al Ministerio de Modernización (que es el área natural) le falta un empuje considerable. La digitalización se materializaen el servicio que te ofrece para solucionar cosas muy concretas de tu vida diaria.

Otro ejemplo: son pocas las campañas comunicacionales hechas desde el Estado que incluyen animación digital. Siempre se recurre a la conferencia de prensa (que no está mal) y a la posterior difusión de un parte de prensa elaborado en función de lo que se dijo en la conferencia misma. Ahora vemos la incorporación de un vocero provincial, que periódicamente explica los temas de interés y la opinión del Gobierno a la sociedad. Creo que es una medida buena desde lo comunicacional, pero insuficiente.

Ciudades populosas como Salta y San Miguel de Tucumán eligieron una estrategia melliza: ambos intendentes son los protagonistas de los anuncios de medidas concretas. Son los actores explicativos de los videos realizados en las calles de su ciudad, especialmente obras civiles que resultan visibles para los vecinos de esas capitales. Tanto Emiliano Durand como Rossana Chahla son sus propios “difusores” de la gestión municipal. Incluso la Intendenta de la Capital tucumana lanzó una herramienta digital llamada BachIA, sustentada en IA, que permite detectar los baches de la ciudad, geolocalizarlos, saber cuándo fue su último arreglo y por lo tanto conocer su urgencia.

Estas estrategias muestran conocimiento una cultural digital actual, desde el Estado. Lo cual nos permite ver experiencias ajenas que perfectamente pueden ser utilizadas en nuestra provincia, para mejorar la relación y fluidez del Estado con la sociedad.

Por Federico Noro