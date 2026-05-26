Matías Paternó: «Es prioridad fortalecer el control de las cuentas públicas en Jujuy»

El diputado provincial del Bloque de La Libertad Avanza, Matías Paternó, presentó un proyecto para modificar la Ley Orgánica de la Auditoría General de la Provincia (Ley 6364).

La iniciativa propone la creación de la Secretaría de Control de la Cuenta de Inversión, un organismo clave que garantizará que el examen de los gastos estatales sea realizado por la principal fuerza opositora.

El legislador indicó que el objetivo central de la propuesta es dotar de mayor transparencia a la gestión de los recursos públicos. «Tanto la presidencia de la Auditoría como el titular de esta nueva Secretaría deberán ser propuestos por el bloque opositor con mayor número de diputados en la Legislatura» indicó.

Paternó afirmó que el proyecto prevé que la nueva Secretaría será la encargada de dictaminar sobre la Cuenta de Inversión, el documento que detalla cómo gastó el dinero el Poder Ejecutivo durante el año anterior. «El cargo deberá ser ocupado por un profesional de las Ciencias Económicas con al menos tres años de ejercicio y matrícula en la provincia y será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta directa del bloque opositor mayoritario. Si el bloque pierde su condición de mayoría opositora, el funcionario cesará en sus funciones para garantizar que el control siempre esté en manos de la oposición actual».

Por otra parte, afirmó que la Secretaría tendrá facultades para requerir información a funcionarios del Ejecutivo, bajo apercibimiento de ley por incumplimiento de deberes de funcionario público. «Con este proyecto buscamos dar cumplimiento a la manda constitucional de control y otorgar una verdadera transparencia a los actos de gobierno», sostuvo, destacando que esta medida profundiza el sistema de frenos y contrapesos en la administración provincial.

Para finalizar destacó que la iniciativa surge como un complemento necesario a la reforma constitucional de 2023, que transformó el antiguo Tribunal de Cuentas en la actual Auditoría General.