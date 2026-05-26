Adriano Montenovi y Karim Jure en lo más alto del podio Panamericano

Finalizado el Campeonato y Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia de Trampolín, realizado en la ciudad de Medellin, Colombia entre el 19 y 24 de mayo, la dupla del gimnasio Aizen mostro un exelente desempeño logrando cumplir con los objetivos planteados.

Adriano Montenovi (cat 17-21) habiendo realizado el proceso reglamentario de regreso a la competencia, luego de más de dos años y debiendo pasar por tres eventos previos obligatorios, demostró estar al nivel de representación nacional.

Logrando meterse en la final de la categoría para luego de una falla al terminar su rutina lograr quedarse en el 8° puesto en Trampolín Individual y con el 3° puesto en Doble Mini Tramp.

Por su parte Karim Jure de la Seleccion Nacional Junior se colgó tres medallas, una de plata en Doble Mini Tramp en el Campeonato Juvenil Continental, y quedando 7° después de clasificar a finales en Trampolín Individual, mientras que en la Copa Panamericana obtuvo el 1° puesto en ambas modalidades.

«Aunque las medallas no son la meta final, los resultados a veces se dan, aquí perseguimos otros objetivos con propósitos mas allá del rendimiento… somos más que gimnasia», señalaron en referencia a su participación.