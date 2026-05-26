Informan sobre el estado de las rutas en Jujuy

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Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy se conoció como es el estado de rutas.

Estados de rutas en la provinica

El informe conocido hoy detalla desvíos, obras viales, derrumbes y sectores con calzada dañada en rutas nacionales y provinciales de la provincia.

La Dirección informó este martes el estado de transitabilidad de las rutas y del Paso Fronterizo Jama, que se encuentra habilitado en ambos sentidos para todo tránsito entre Argentina y Chile.

El parte también detalla varios caminos y rutas provinciales donde se recomienda reducir la velocidad y extremar cuidados:

• Ruta Provincial 26, en El Ceibal.

• Ruta Provincial 73, en Puerta de Zenta.

• Ruta Provincial 37, camino al Talar.

• Ruta Provincial 19, camino a Normenta.

• Ruta Provincial 83, a la altura de Abra de Caña.

• Ruta Provincial 35, camino a Tilquiza, por desmoronamiento.

• Ruta Nacional 40, a la altura del río Grande de San Juan de Oro, por suelo blando.

• Ruta Nacional 52, kilómetro 50, en paraje Ronqui Angosto, por reparación de calzada.

• Ruta Nacional 52, desde Salinas Grandes hasta el empalme con Ruta Provincial 70, por presencia de baches en distintos tramos.

• Ruta Provincial 4, acceso a Laguna de Yala.

Las autoridades recomendaron a los conductores verificar el estado de las rutas antes de viajar, respetar las señalizaciones y mantener velocidades moderadas, especialmente en zonas de montaña y sectores afectados por obras o deterioro de la calzada.

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