Informan sobre el estado de las rutas en Jujuy

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy se conoció como es el estado de rutas.

El informe conocido hoy detalla desvíos, obras viales, derrumbes y sectores con calzada dañada en rutas nacionales y provinciales de la provincia.

La Dirección informó este martes el estado de transitabilidad de las rutas y del Paso Fronterizo Jama, que se encuentra habilitado en ambos sentidos para todo tránsito entre Argentina y Chile.

El parte también detalla varios caminos y rutas provinciales donde se recomienda reducir la velocidad y extremar cuidados:

• Ruta Provincial 26, en El Ceibal.

• Ruta Provincial 73, en Puerta de Zenta.

• Ruta Provincial 37, camino al Talar.

• Ruta Provincial 19, camino a Normenta.

• Ruta Provincial 83, a la altura de Abra de Caña.

• Ruta Provincial 35, camino a Tilquiza, por desmoronamiento.

• Ruta Nacional 40, a la altura del río Grande de San Juan de Oro, por suelo blando.

• Ruta Nacional 52, kilómetro 50, en paraje Ronqui Angosto, por reparación de calzada.

• Ruta Nacional 52, desde Salinas Grandes hasta el empalme con Ruta Provincial 70, por presencia de baches en distintos tramos.

• Ruta Provincial 4, acceso a Laguna de Yala.

Las autoridades recomendaron a los conductores verificar el estado de las rutas antes de viajar, respetar las señalizaciones y mantener velocidades moderadas, especialmente en zonas de montaña y sectores afectados por obras o deterioro de la calzada.