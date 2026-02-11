Atención ANMAT: India reitera su No a Philip Morris por los cigarrillos electrónicos

Para que lo considere ANMAT: Los cigarrillos electrónicos siguen prohibidos en India pese a la presión de Philip Morris.

Aditya Kalra y Emma Rumney en Reuters: «India descartó flexibilizar la prohibición a los cigarrillos electrónicos que habría permitido productos de tabaco que se calientan sin quemar, lo que supone un golpe a una larga campaña de lobby de Philip Morris International (PMI) para que Nueva Delhi permita esos dispositivos.

Philip Morris había esperado que India pudiera ser un mercado clave para su dispositivo de tabaco calentado, IQOS, que, según la compañía, es menos dañino para la salud que fumar.

El gobierno de la India no está considerando revocar, modificar o relajar esta prohibición», dijo el Ministerio de Salud en respuesta a las preguntas de Reuters sobre el cabildeo de Philip Morris.»

India prohibió los cigarrillos electrónicos, incluidos los productos de tabaco calentados, en 2019.

Con más de 100.000 millones de cigarrillos vendidos anualmente, es el 7mo. mercado de cigarrillos más grande por volumen, donde el tabaco mata a más de 1 millón de personas al año.

Disputa de mercado

Philip Morris llevó a cabo una campaña de 4 años para presionar a los funcionarios indios y a un panel parlamentario sobre salud para que permitieran los dispositivos de tabaco calentado, según muestran las cartas.

En una entrevista con Reuters, Jacek Olczak, director ejecutivo de Philip Morris, dijo que había hablado con varias personas en India y agregó que era «ilógico» que el mercado estuviera cerrado a las alternativas para fumar, como el tabaco calentado y los vaporizadores, pero no a los cigarrillos.

Una revisión de Reuters de cartas confidenciales de la empresa de 2021 a 2025 muestra que el fabricante de Marlboro presionó en privado a altos funcionarios indios y a un panel parlamentario para que consideraran la ciencia detrás de dispositivos como IQOS, la investigaran y eximieran de la prohibición a los productos que calientan sin quemar.

Su rival, British American Tobacco, posee una participación en la empresa tabacalera ITC, de India, que domina el mercado.

Andrei Andon-Ionita, analista de Jefferies, dijo que un lanzamiento de IQOS en India le habría dado a Philip Morris International una forma de capturar una porción mucho más grande del mercado, ofreciendo la «siguiente etapa de la historia de crecimiento» para el producto a medida que otros mercados clave maduran.

La salud

Lanzado en 2014, IQOS tiene más de 35 millones de usuarios en todo el mundo y es la alternativa estrella para dejar de fumar de Philip Morris, que según la empresa ha sido un éxito en países como Japón.

Algunos reguladores, como la FDA de Estados Unidos, han concluido que IQOS puede beneficiar la salud pública si los fumadores lo usan en lugar de cigarrillos.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha advertido de los riesgos que plantea el tabaco calentado.

La prohibición de 2019 en India cerró la puerta a muchos productos de empresas como el fabricante de vaporizadores Juul y el IQOS de PMI.

En una carta de 2023, Ankur Modi, entonces director de Estrategias de PMI, pidió a India que pensara en abordar los daños relacionados con el tabaquismo mediante alternativas, «similares a la política de reducción de daños para el VIH/SIDA», que incluye medidas como la promoción del uso de preservativos.

Las cartas también propusieron reunir a científicos y expertos de Philip Morris, como ex funcionarios de la FDA de USA, para presentar datos y experiencia global para mostrar cómo dichos dispositivos «mejoran las vidas».

«PMI está profundamente comprometido e invierte en el futuro de la India», dijo la compañía en una carta de noviembre al secretario de salud, solicitando una revisión de los datos científicos sobre los productos de tabaco calentados por parte del Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR son sus siglas en inglés).

En un comunicado, el ICMR, entidad estatal, dijo a Reuters que «no estaba considerando ni realizando ninguna investigación sobre productos de tabaco calentados».

«India sigue comprometida con el control del tabaco basado en evidencia y con medidas para dejar de fumar», afirmó en un comunicado gubernamental, añadiendo que la ley sobre cigarrillos electrónicos prohíbe explícitamente los dispositivos que calientan pero no queman, y que esa situación se mantendrá.

Los ejecutivos de Philip Morris también se reunieron con muchos funcionarios del gobierno estatal en Davos (Suiza) en enero 2026 para discutir cómo la compañía puede crear valor a largo plazo en el sector del tabaco, utilizando productos como IQOS, según muestran fotografías en LinkedIn.

(Urgente24)