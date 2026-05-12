Más de 500 jujeños disfrutaron de un recorrido en el Tren Solar de la Quebrada

Son más de 500 los pasajeros locales que durante las últimas jornadas disfrutaron de los paisajes y la tecnología de este atractivo turístico, único en su tipo a nivel mundial.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Gestión de la Gobernación, continúa impulsando el programa de articulación con instituciones intermedias para que más ciudadanos jujeños accedan a la experiencia del Tren Solar de la Quebrada.

A partir del compromiso de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) del Tren Solar y por disposición del gobernador Carlos Sadir, se coordinó recientemente una nueva serie de viajes especiales. Estas jornadas permitieron que más de 500 jujeños disfrutaran de los paisajes y la tecnología de este atractivo turístico, único en su tipo a nivel mundial.

Delegaciones que viajaron que en Tren Solar

En esta oportunidad, las delegaciones que formaron parte del viaje fueron Esencia Estudio de Danzas (Palpalá), Escuela Normal (San Pedro) y la Escuela de Danzas Árabes Ahlam (Sirio Libanesa) de Perico.

De San Salvador participaron Esgrima Jujuy; Comedor «El Gauchito»; Escuela Patín Jujuy; Colegio Secundario Blaise Pascal; Academia de Danzas El Criollo; Centro Vecinal y Deportivo E.P.A.M III (B° Coronel Arias) y Cáritas Diocesana. De Pampa Blanca la Escuelita Inicial de Vóley Municipal y de Puesto Viejo un equipo de adultos mayores.

La propuesta busca que más jujeños vivan una experiencia inolvidable, fortaleciendo el sentido de pertenencia y poniendo en valor los logros tecnológicos y sustentables que posicionan a Jujuy a la vanguardia del turismo moderno.

Las instituciones interesadas en participar de la experiencia Tren Solar podrán enviar al correo de la Secretaría de Gestión de la Gobernación: gestiondelagobernacion@gmail.com la correspondiente nota de solicitud.