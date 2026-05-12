Jujuy se prepara para una nueva edición del festival cultural “Tango y Pacha”

Milongas, turismo y celebraciones de la Pachamama formarán parte de Tango y Pacha, el festival cultural que recorrerá Quebrada y Valles.

Del 14 al 16 de agosto se realizará en Jujuy Tango y Pacha, un festival cultural que integrará tango, folklore y experiencias vinculadas a la Pachamama.

El lanzamiento oficial se desarrolló este martes en el Centro de Arte Joven Andino (C.A.J.A.), donde organizadores y autoridades locales presentaron la programación prevista para agosto. La propuesta combinará recorridos turísticos, gastronomía regional y actividades artísticas en distintos escenarios de la provincia.

La organizadora Teresa Reynoso destacó que el encuentro busca consolidar un espacio de intercambio entre comunidades tangueras y el patrimonio cultural jujeño.

“Es un festival cultural. Este año lanzamos la sexta edición. Seis años recibiendo a toda la gente del país que viene a bailar tango a Jujuy, que viene a conocer Jujuy y viene a vivirlo a través de la experiencia de la Pachamama”, expresó.

La edición 2026 incorporará además una orquesta de tango invitada y nuevas actividades vinculadas al circuito turístico provincial.

El festival cultural recorrerá Quebrada y Valles

La programación incluirá actividades itinerantes en distintas localidades jujeñas, con propuestas diurnas y nocturnas vinculadas al tango y al folklore. Entre los eventos destacados se encuentra la “Gran Pacha Milonga”, que contará con la participación de la Orquesta Cuarteto Mulenga.

Uno de los escenarios principales será Huacalera, donde se desarrollarán actividades relacionadas con la ceremonia de la Pachamama y encuentros culturales junto a la comunidad local.

El comisionado municipal Enzo Paz valoró la realización del evento y sostuvo que permitirá fortalecer el intercambio cultural y turístico durante agosto.

“La propuesta es para el día 15 de agosto, que es Tango y Pacha. Se trata un poquito de intercambiar culturas, tango, que es lo que vienen haciendo Teresa y Pablo, y nosotros el día hermoso que vamos a practicar la ceremonia de la Pachamama”, señaló.

Desde la organización remarcaron que el encuentro se realiza de manera consecutiva desde 2021 y que cada edición convoca participantes de distintos puntos del país y de países limítrofes.