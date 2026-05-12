Lanzan campaña solidaria para ayudar a Daiana Estrada y su hija Mía

La tragedia ocurrida en Perito Moreno, Santa Cruz, mantiene en vilo a familias jujeñas.

Daiana Estrada, de 38 años, y su hija Mía, de 11, permanecen internadas tras la explosión e incendio que dejó tres personas fallecidas.

Daiana se encuentra en terapia intensiva con quemaduras en el 80% de su cuerpo y asistencia respiratoria, mientras que Mía también sufrió graves lesiones y será derivada al Hospital Garrahan para continuar con tratamiento especializado.

En redes sociales comenzaron cadenas de oración por ambas jujeñas, mientras continúa la conmoción por la tragedia.

Mia debió ser derivada al Hospital Garrahan por la gravedad de las heridas, mientras que Daiana continúa internada en coma inducido.

Familiares y amigos iniciaron una campaña solidaria para ayudar a afrontar gastos médicos, traslados y acompañamiento durante este difícil momento.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al alias: fiore.cruz0, a nombre de Leticia Fiorella Cruz

Toda ayuda suma. También se pide acompañar con cadenas de oración y difusión para la familia.