Más de 4.500 personas recorrieron el Cabildo durante las vacaciones de invierno

De Buenos Aires a Tierra del Fuego y de Ecuador a China: el receso invernal llenó el Cabildo de acentos de todo el país y del mundo.

Las vacaciones de invierno dejaron una postal repetida en pleno centro jujeño: visitantes recorriendo el Cabildo con acento local, de otras provincias y en otros idiomas. El edificio histórico volvió a confirmar por qué es uno de los espacios culturales más convocantes de la provincia.

El registro de julio marcó 2.415 visitas de residentes jujeños, 2.115 de turistas de otras provincias y 30 de viajeros extranjeros. El mapa se completó con 17 provincias: detrás de Jujuy se ubicó Buenos Aires, con 413 visitantes, seguida por Córdoba (245), Entre Ríos (83), Mendoza (63) y Santa Fe (62). Tucumán, La Pampa, Corrientes, Salta, Neuquén, Formosa, Chaco, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego terminaron de dibujar el alcance federal.

Un patrimonio que habla varios idiomas

El interés internacional llegó desde nueve países. Ecuador encabezó la lista con seis turistas, seguido por China y Brasil, con cinco cada uno; Francia, con cuatro; y Paraguay, con tres. Colombia, Canadá, Rusia e Inglaterra completaron las banderas que pasaron por sus salas durante el mes.

La temporada de invierno, a sala llena

Los números confirman el movimiento sostenido que el Cabildo mantuvo durante toda la temporada de invierno y el atractivo de su propuesta cultural. Para quienes buscan conocer la historia, el patrimonio y la identidad de Jujuy, el viejo edificio de la plaza sigue siendo el punto de partida.