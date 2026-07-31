Transporte urbano: El Urbano y Santa Ana asumirán nuevos recorridos desde agosto

Las empresas El Urbano y Santa Ana asumirán la prestación de distintas líneas del servicio de transporte urbano de pasajeros en San Salvador de Jujuy. La nueva organización incorpora recorridos y amplía la cobertura en sectores estratégicos de la ciudad, garantizando la continuidad del servicio para los usuarios.
La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la comunidad que a partir del viernes 1º de agosto entrará en vigencia la nueva distribución de las líneas del transporte urbano de pasajeros, que serán operadas por las empresas El Urbano y Santa Ana, conforme a la reorganización del sistema de prestación del servicio.
Líneas que operará la empresa El Urbano
La empresa El Urbano tendrá a su cargo las siguientes líneas:
- Línea 1: Hospital Snopek – Hospital de Niños.
- Línea 7: barrio 8 de Marzo (Alto Comedero) – Hospital de Niños.
- Línea 9: sector Carlos Undiano – Base Marambio (Alto Comedero) – Hospital de Niños.
- Línea 31: sector Teniente Farías – Base Marambio (Alto Comedero) – Hospital de Niños.
- Línea 13 (Nueva): conecta las 150 Hectáreas con el Hospital de Niños, incorporando este nuevo sector de Alto Comedero al servicio urbano.
- Línea 14: Alto Comedero (ADEP) – Hospital de Niños.
- Línea 22: Interbarrial 14 Hectáreas, que vincula distintos sectores de Alto Comedero.
- Línea 23: barrio El Chingo – Hospital de Niños.
- Líneas 42: barrio La Viña y barrio Higuerillas/Altos del Zapla – Ex Terminal de Ómnibus.
- Línea 43: barrio Suipacha – Ex Terminal de Ómnibus.
- Línea 47: barrio Campo Verde – Ex Terminal de Ómnibus.
- Línea 48: recorrido interbarrial de Alto Comedero hasta la Terminal General Arias.
Líneas que operará la empresa Santa Ana
Por su parte, la empresa Santa Ana prestará servicio en las siguientes líneas:
- Línea 2: barrio Tupac Amaru – Hospital de Niños.
- Línea 3: 308 Viviendas Alto Comedero – Hospital de Niños.
- Línea 4: barrio Coronel Arias – barrio Los Perales (recorrido por el sector Luis Agote – Albarracín).
- Línea 4 X Flash: barrio Coronel Arias – barrio Los Perales (servicio por recorrido alternativo Flash).
- Línea 5: Alto Comedero (sector 47 Hectáreas) – Ministerio de Educación – Hospital de Niños.
- Línea 6: barrio San Pedrito – barrio 23 de Agosto.
- Líneas 8: barrio SEOM/Bicentenario – Hospital de Niños (por Av. Savio y por Av. Perón).
- Línea 10: barrio Malvinas Argentinas – Hospital de Niños.
- Línea 11: barrio Mercantil/ATSA – Hospital de Niños.
- Línea 12: barrio Malvinas Argentinas – barrio Los Huaicos.
- Línea 15: Villa Jardín de Reyes – Ex Terminal de Ómnibus.
- Línea 16: Ciudad de las Artes – Centro.
- Línea 17: barrio Malvinas Argentinas– Hospital de Niños.
- Línea 18: barrio Coronel Arias – barrio Los Perales (recorrido por el sector Los Nardos – La Posta).
- Línea 19: Loteo Bárcena – Hospital de Niños.
- Línea 20: barrio 30 Hectáreas – Hospital de Niños.
- Línea 21: 370 Viviendas Alto Comedero (por Pte Perón) – Hospital de Niños.
- Línea 24: Moreno – El Progreso – Hospital de Niños.
- Línea 25: barrio Malvinas Argentinas – Hospital de Niños.
- Línea 27: barrio Azopardo – Hospital de Niños.
- Línea 28: barrio Huaico – Ex Terminal de Ómnibus.
- Línea 30: 18 Hectáreas Alto Comedero – Hospital de Niños.
- Línea 32: barrio Malvinas Argentinas – Hospital de Niños.
- Línea 33: barrio Los Perales – Terminal General Arias.
- Línea 34: barrio Alberdi – Hospital de Niños.
- Línea 35: Yala y Los Nogales – Ex Terminal de Ómnibus.
- Linea 36: Lozano- Ex terminal de Ómnibus
- Línea 38:Termas de Reyes – Ex Terminal de Ómnibus.
- Línea 39:León – Ex Terminal de Ómnibus.
- Línea 40:Barrio Sargento Cabral (Loteo La Arbolada) – Hospital de Niños.
- Línea 41:Barrio Las Marías (240 Viviendas) – Hospital de Niños.
- Línea 44:Barrio Norte – Cuyaya – Centro – Hospital de Niños.
- Línea 45:Barrio Tupac Amaru (14 Hectáreas/138 Viviendas) – Hospital de Niños
- .Línea 46:Barrio Coronel Arias (Terminal General Arias) – Ciudad de Nieva.
- Línea 49:150 Hectáreas – Barrio Tupac Amaru – Hospital de Niños.
- Línea 52:47 Hectáreas (ODIJ) – Hospital de Niños.
Para conocer el detalle de los recorridos ingresar acá