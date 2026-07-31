Estudiantes de la UNJu presentaron a Carlos Sadir los resultados de sus prácticas profesionales en JEMSE

La iniciativa, fruto de un convenio estratégico entre JEMSE y la Facultad de Ingeniería, permitió que alumnos avanzados de Ciencias Geológicas e Ingeniería de Minas completen sus prácticas profesionales en entornos reales.

Estudiantes avanzados de las carreras de Ciencias Geológicas e Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) presentaron los resultados de sus trabajos de investigación y prácticas en terreno, desarrollados a través del programa “Potencial Jujeño”.

Esta iniciativa se concreta mediante un convenio de articulación entre la empresa estatal JEMSE y la casa de altos estudios, a través de su Facultad de Ingeniería.

La ceremonia de exposición contó con la presencia del gobernador de la provincia, Carlos Sadir; el rector de la UNJu, Mario Bonillo; el ministro de Minería, José Gómez; y el titular de JEMSE S.E., Exequiel Lello Ivacevich. Los alumnos participantes constituyen la primera cohorte en completar esta experiencia curricular, la cual les otorga la oportunidad de realizar pasantías en un entorno real de trabajo para enriquecer su perfil profesional.

Durante la jornada, Sadir destacó la articulación virtuosa entre el Estado, el sector empresarial y la universidad, subrayando el compromiso y la dedicación de los estudiantes. Asimismo, el mandatario resaltó el protagonismo adquirido por la actividad minera en la última década, calificándola como uno de los “sectores de mayor crecimiento tanto en producción como en exportación”, y celebró que este auge esté acompañado por la formación académica especializada en la materia.

Aportes para la actualización de la carta geológica

Por su parte, Lello Ivacevich explicó que el acuerdo surgió ante la necesidad de garantizar espacios para las prácticas profesionales. Los estudiantes realizaron sus actividades alojados en instalaciones de la planta de Energía Cauchari.

Además, el titular de JEMSE enfatizó el valor de la instancia investigativa: los alumnos efectuaron aportes significativos para actualizar la carta geológica de un área minera, logrando detectar indicios de cobre que abren nuevas oportunidades de exploración y futuros proyectos generadores de empleo en la provincia.

De cara al futuro, Lello Ivacevich adelantó la intención de duplicar la cantidad de participantes en el programa e incorporar a estudiantes de Ingeniería Informática para el desarrollo de sistemas de información, consolidando la formación de recursos humanos locales.

En tanto, el rector Mario Bonillo manifestó la alegría que representa para la comunidad universitaria la apertura de estos espacios formativos, destacando que “reafirman el compromiso de la institución para incidir de manera directa en la agenda de desarrollo socioeconómico de Jujuy”.

La presentación de los informes contó con la presencia de representantes de compañías mineras que operan en Jujuy, docentes de la casa de altos estudios y estudiantes.