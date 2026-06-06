Más de 360 atletas participarán mañana domingo del «San Pedro Corre 2026»

Llegó el día esperado por todos. Este domingo desde las 8.30 se realiza la octava edición del tradicional maratón San Pedro Corre con punto de concentración y largada en el Bulevar de Agua ubicado en avenida 25 de Mayo.

Organizado por la Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, se espera más de 360 corredores entre todas las categorías y distancias.

“Quedó gente que no alcanzó a inscribirse a tiempo, pero junto a Sportmetric habíamos anunciado la fecha límite, ya que se deben organizar con el tema del chip para fiscalizar tanto en los 5 kilómetros como en los 10 kilómetros”, explicó Valeria Trujillo.

La Directora de Deportes, resaltó que “vamos a tener atletas de Jujuy, Salta, Tucumán, diferentes puntos del NOA, ya que se trata de una competencia que cada año va creciendo y ya esperan como fecha fija”.

Con el cambio de punto de largada, se modifica el circuito de ambas distancias, pero es igual y hasta más atractivo y exigente que el anterior más allá que surca de igual manera algunos puntos anteriores.

“Como cada edición, contamos con el apoyo y acompañamiento del Intendente Julio Bravo, del Secretario de Desarrollo Humano, Ariel Bravo, de todas las áreas operativas, desde la Secretaría de Modernización, hasta Secretaría de Gobierno con Dirección de Tránsito, Dirección de Defensa Civil, Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente”.

Sucede que todos aportan un granito de arena para que la jornada se desarrolle como cada año, con total normalidad y exitosa “tenemos el acompañamiento de Same, Policía de la provincia, porque esperamos poco más de mil personas que estarán participando de una u otra manera, no solamente corriendo”.

Al finalizar la jornada se procederá a la entrega de premios a los mejores de cada una de las categorías y distancias recorridas, además de la medalla finisher a todos los atletas.